Minie nieco czasu, zanim dowiemy się, co jeszcze wprowadza, naprawia i usuwa iOS 16 beta 2, ale o nowościach z iOS 16 wiemy już całkiem sporo. Najbardziej rzuca się w oczy zupełnie nowy ekran blokady z opcją dopasowania go do preferencji użytkownika. Do tego dochodzą między innymi wykrywanie duplikatów zdjęć oraz obsługa polskiego języka przy tłumaczeniach.