Wreszcie nie będziesz musiał udowadniać, że nie jesteś robotem. iPhone zrobi to za ciebie

CAPTCHA to nazwa mechanizmu, który ma za zadanie odróżnić człowieka od maszyny w internecie. Twórcy stron internetowych implementują go, aby w ramach formularzy z np. danymi logowania odsiać ruch generowany przez boty, a do tego nieco utrudnić życie cyberprzestępcom. Niestety wiąże się to z niedogodnościami dla zwykłych ludzi. Apple, który wypowiedział wojnę hasłom, chce coś w tym wreszcie zrobić.