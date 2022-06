iOS 16 już oficjalnie. Tak ordynarnej kopii Androida jeszcze nie było

Pojawiają się też nowości w Apple Pay, choć na ten moment nie wiemy, czy będą dostępne w Polsce. Apple Tap to Pay to system, dzięki któremu można używać iPhone'a jak terminala płatniczego. Podobne rozwiązanie jest już na rynku i rozwija je m.in. Samsunga oraz Visa. Jest to ciekawa opcja dla drobnych przedsiębiorców i usługodawców, którzy już nie muszą jeździć do klienta z terminalem, by ten mógł zapłacić kartą. Wystarczy zwykły smartfon, bez żadnych dodatkowych komponentów.