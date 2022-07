W przypadku Apple TV i Apple Watchy procedura wygląda nieco inaczej. Posiadacze przystawek do telewizora od Apple'a powinni udać się do ustawień urządzenia i to tam można odszukać opcję instalowania uaktualnień w wersji beta - nie trzeba wchodzić na stronę internetową. W przypadku zegarka trzeba najpierw zaktualizować połączonego z nim iPhone'a do iOS 16 i dopiero wtedy wejść na stronę beta.apple.com. Uwaga! W przypadku tych urządzeń zmiana jest nieodwracalna.