Chociaż do Tłumacza można dostać się poprzez kliknięcie ikonki na ekranie, to nie jest to jedyny sposób na to, by z niego korzystać. Klienci firmy z Cupertino mogą używać go również z poziomu innych aplikacji w ramach funkcji dostępnych z poziomu menu kontekstowego. W tym miejscu zastąpić usługi producenta Translatorem od Google'a się nie dało w ogóle.