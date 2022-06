Czy może się pochwalić nowe CPU Apple'a? Przy takim samym poborze mocy jest on dwukrotnie wydajniejszy do 10-rdzeniowego układu Intela (pokuszono się o porównanie do Intel Core i7-1255U). Gdy Intel zacznie pracować z pełną mocą, M2 będzie wciąż wydajniejszy pobierając znacznie mniej energii.