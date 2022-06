Apple robi wyszukiwarkę i wciśnie ją wszystkim swoim klientom. Google może się bać? Czy raczej śmiać?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista i twierdząca. Apple to jedna z największych firm na świecie, a jej produkty i usługi zazwyczaj cieszą się ogromną popularnością i lojalnością wśród konsumentów. Na dziś najważniejszym elektronicznym urządzeniem konsumenckim jest telefon komórkowy, a najpopularniejszym modelem telefonu jest Apple iPhone. Ktoś mógłby założyć, że wystarczy, by system operacyjny Apple’a domyślnie miał ustawioną wyszukiwarkę internetową Apple’a, by ta odniosła spektakularny sukces. Historia niejednokrotnie nas nauczyła o sile domyślnych ustawień i aplikacji, których typowy użytkownik nie fatyguje się, by zmienić, jeśli są dostatecznie dobre. Tym razem może być inaczej.