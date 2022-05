Beka z Polaków w Google. Wpisz to hasło w wyszukiwarkę, a zobaczysz kurs euro

Powyższy zrzut ekranowy mówi wszystko. Wyszukiwarka Google już od dawna nie ogranicza się tylko do listowania stron internetowych pasujących do danego zapytania. Stara się rozumieć jego istotę, a także istotę indeksowanych przez siebie stron - by móc od razu odpowiedzieć na zadane pytanie. Czemu jednak na beka z Polaków odpowiada kursem euro?