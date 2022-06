W ostatnich miesiącach sporo było niepokojących doniesień z Chin, które poddawały w wątpliwość tegoroczne premiery sprzętów Apple’a. A to zamknięte fabryki iPhone’ów. A to bunt w fabryce MacBooków. To znowuż bezprecedensowe czasy oczekiwania na Maki Studio. Nic dziwnego, iż po sieci zaczęło krążyć mnóstwo pogłosek, jakoby premiera iPhone’a 14 miała zostać przesunięta, a już na pewno będziemy musieli dłużej poczekać na iPhone’a 14 Pro Max.