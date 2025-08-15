/
Boisz się latać? Zadbają o ciebie... polskie lotniska

Polskie lotniska na brak pasażerów nie narzekają, ale zdają sobie sprawę, że podróżnych może być więcej – wystarczy tylko pokonać ich strach.

Adam Bednarek
lotniska
Krakowskie lotnisko opublikowało pierwszy "Neuroróżnorodny przewodnik w podróży". Powstał w celu wsparcia samodzielnego podróżowania osób dorosłych w spektrum autyzmu. Już to sprawia, że mamy do czynienia z bardzo ważną i potrzebną inicjatywą, godną naśladowania.

Autorką przewodnika jest Daria Guzik, pracująca na co dzień w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Jak wyjaśnia lotnisko, pomysł narodził się w ramach jej pracy dyplomowej na Uniwersytecie SWPS, w której skupiła się na dorosłych osobach w spektrum autyzmu.

Publikacja skierowana jest tak naprawdę do wszystkich

- Ten przewodnik jest niezwykły z kilku powodów – mówi Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport.

Przede wszystkim, jest pierwszym tego typu przewodnikiem dla osób ze szczególnymi potrzebami, przygotowanym przez polskie lotnisko. Po drugie – jest to namacalny, znakomity efekt współpracy Kraków Airport z uczelniami, który przynosi korzyści nie tylko instytucjom, ale też pasażerom. Po trzecie, jest napisany w taki sposób, że będzie przydatny także dla osób, które jeszcze nigdy nie leciały samolotem, boją się i chciałby się do podróży jak najlepiej przygotować - mówi Strutyński.

I rzeczywiście dokument może przydać się każdemu, bo wyjaśniono najważniejsze kwestie związane z podróżą – bez względu na to, czy z Krakowa się startuje, czy kończy swoją lotniczą wyprawę.

Kraków Airport jest pierwszym lotniskiem w Polsce, które wdrożyło program Hidden Disabilities

W poradniku czytamy, że wystarczy zeskanować podany kod QR, by dowiedzieć się więcej o tym programie. "Gadżety, które dyskretnie zakomunikują Twoje potrzeby pracownikom lotniska, możesz odebrać w punktach informacji lotniskowej na lotnisku Kraków Airport" – wyjaśnia lotnisko.

To dobrze, że lotniska pamiętają o osobach, które mają swoje potrzeby. Coraz częściej polskie porty stają się cichsze i nie atakują już pasażerów głośnymi komunikatami głosowymi. Niektórzy wprawdzie na to narzekają, ale chodzi o to, aby każdy mógł się czuć dobrze i nie stresować się dodatkowo zgiełkiem.

A dla wielu osób lot jest szczególnie stresującym zdarzeniem. Według szacunków lęk przed lataniem odczuwa nawet 30 proc. osób, a dla połowy badanych podróż samolotem wiąże się z uczuciem niepokoju. Dlatego we Wrocławiu zorganizowano specjalne warsztaty, których celem było pokonanie lęku przed lataniem.

Cieszy fakt, że miejsca publiczne, w których gromadzi się wiele osób, pamiętają o potrzebach innych.

Zdjęcie główne: Alexa_Space / Shutterstock

15.08.2025 15:45
Tagi: Lotniska
