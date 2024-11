Na polskim lotnisku zrobi się ciszej. Nie, nie chodzi o huk samolotów

- Wprowadzamy lotnisko bez komunikatów, aby dać naszym pasażerom komfort i spokój przed podróżą, by nie musieli słuchać wielu ogłoszeń, które nie dotyczą ich lotów. To ograniczy hałas w terminalu i da możliwość skupienia się na odpoczynku czy pracy. Chcemy uczynić podróżowanie bardziej relaksującym doświadczeniem dla pasażerów. Wierzymy, że pomoże to także osobom, które bardzo źle znoszą hałas – wyjaśnia Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.