Czyste i tanie paliwo dla wszystkich. Polacy pochwalili się niezwykłym silnikiem

W laboratorium Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej uruchomiono tłokowy silnik spalinowy przystosowany do zasilania wodorem. Naukowcy z politechniki poddali adaptacji do zasilania wodorem 5-cylindrowy, przemysłowy silnik Scania. Jak tłumaczą badacze, przystosowanie silnika tłokowego do zasilania wodorem to niełatwe zadanie, wymagające rozwiązania wielu skomplikowanych kwestii.