Chcą ładować samochody elektryczne z reaktora jądrowego. Pomysł podchwycił poważny producent

NT-Tao ma ambitne plany na przyszłość. Firma chce zbudować prototyp reaktora do 2026 r., a następnie stworzyć stację demonstracyjną do 2029 r. W latach 30. XXI wieku firma zamierza komercjalizować swoją technologię i sprzedawać reaktory fuzyjne na całym świecie. Głównym rynkiem docelowym są stacje ładowania pojazdów elektrycznych, które mogłyby korzystać z taniej i czystej energii fuzyjnej. NT-Tao szacuje, że jeden reaktor o mocy 20 megawatów mógłby naładować do 1000 samochodów elektrycznych jednocześnie. Firma twierdzi, że koszt inwestycji w taki reaktor wynosiłby od 70 do 100 mln dol.