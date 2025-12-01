Logo
Dobre wiadomości z orbity. Polskie wojsko zameldowało pełen sukces

To był moment, na który czekały polskie instytucje naukowe, wojsko i sektor prywatny. I wszystko wskazuje na to, że misja zakończyła się pełnym powodzeniem.

Bogdan Stech
28 listopada rakieta Falcon 9, flagowy pojazd stajni SpaceX, z rykiem silników oderwała się od platformy startowej. Na pokładzie misji Transporter-15 znajdował się niezwykle cenny ładunek z Polski: aż pięć naszych satelitów, w tym cztery przeznaczone dla Wojska Polskiego.

Największym polskim pasażerem na pokładzie Falcona 9 był satelita ICEYE przeznaczony dla Sił Zbrojnych RP. To pierwszy z trzech radarowych satelitów programu MikroSAR, które MON zamówiło w maju 2025 r. Każdy z nich jest wyposażony w radar z syntetyczną aperturą (SAR), czyli technologię pozwalającą na wykonywanie obrazów Ziemi niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych.

Pozwala to na obserwowanie wybranych rejonów bez przerwy, także w nocy i przy pełnym zachmurzeniu. Co więcej, na takich obrazach bez problemu rozpoznać można pojedyncze pojazdy, samoloty na lotnisku, umocnienia i inne niewiarygodne szczegóły. To satelita z najwyższej półki, topowa technologia i ogromny skok jakościowy dla rozpoznania i systemów wczesnego ostrzegania naszego kraju. Z podobnego rozwiązania, również firmy ICEYE, korzysta kwatera główna NATO.

ICEYE potwierdziło w sobotę rano, że z satelitą udało się nawiązać dwukierunkową łączność.

Mogę potwierdzić - komunikacja nawiązana, wszystkie systemy sprawne! ICEYE X62 (Polska nazwa do wymyślenia), czyli pierwszy polski satelita wojskowy jest już na orbicie i działa. 6 miesięcy od podpisania umowy do wystrzelenia - napisał w serwisie X Rafal Modrzewski, współzałożyciel i CEO ICEYE.

Kolejne dwa satelity MikroSAR mają trafić na orbitę również w ekspresowym tempie, bo już w 2026 r. Dzięki temu Wojsko Polskie będzie miało mini-konstelację stałego rozpoznania, niezależną od pogody czy pory dnia.

Piast już wśród gwiazd

Druga polska grupa ładunków to satelity PIAST, trzy nanosatelity realizowane przez Wojskową Akademię Techniczną i Creotech Instruments. PIAST-S1, PIAST-S2, PIAST-M, przeznaczone są do prowadzenia optoelektronicznego rozpoznania obrazowego, czyli robienia zdjęć z orbity.

Te niewielkie konstrukcje, ważące po 10 kg, mają brać udział w testach technologii obserwacji Ziemi, komunikacji i autonomicznej nawigacji. Nasze wojsko będzie się na nich uczyć działania na orbicie, w tym wykonywania manewrów orbitalnych.

W trakcie projektu PIAST poprawa jakości zdjęć (robionych w rozdzielczości rzędu 5 m) uzyskana zostanie poprzez przy użycie sieci neuronowych, a także lot w formacji, łączność laserowa pomiędzy satelitami oraz wykonywanie manewrów orbitalnych. Dzięki temu obrazy zostaną przeskalowane tak, aby osiągnąć zobrazowanie o rozdzielczościach lepszych niż 0,7 m.

Więcej na Spider's Web:

Łączność z satelitami PIAST nawiązano już w piątek wieczorem. I choć brzmi to banalnie, w przemyśle kosmicznym to właśnie pierwsze odebrane sygnały bywają najtrudniejsze.

Gen. bryg. rez. Adam Sowa, kierownik projektu, wyjaśnił, że po separacji z rakiety satelity muszą „wybudzić się” i ustawić w taki sposób, aby znaleźć Słońce i rozpocząć ładowanie akumulatorów. System komunikacyjny zużywa sporo energii, więc precyzyjne ustawienie paneli słonecznych ma kluczowe znaczenie.

Dopiero wtedy satelita może rozpocząć transmisję danych. Okno kontaktu trwa zazwyczaj kilka minut. To krótki czas, ale wystarczający, by potwierdzić, że wszystko działa poprawnie.

SatRev również melduje sukces

Bardzo dobre wieści napłynęły też z Wrocławia gdzie powstał piąty pasażer Falcon 9. SatRev poinformował, że satelita PW6U wysłał pierwszą telemetrię już 100 minut po uwolnieniu z rakiety. O godzinie 22:30 dane trafiły do Centrum Kontroli Misji, szybciej, niż przewidywano.

To ważne, bo PW6U jest platformą nowej generacji, która ma być podstawą przyszłych satelitów obrazujących. Szybka i stabilna łączność na starcie to najlepsza możliwa prognoza dla dalszej fazy misji.

Bogdan Stech
01.12.2025 12:24
Tagi: OrbitaSatelityWojsko
