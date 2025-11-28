REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Polska wchodzi do kosmicznej ekstraklasy. ESA zbuduje u nas swoje centrum

Polska z impetem wchodzi na europejski rynek kosmiczny. Nasz kraj mocno zwiększa składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także podpisał list intencyjny dotyczący utworzenia Centrum Technologicznego ESA w Polsce.

Bogdan Stech
Polska z impetem wchodzi na europejski rynek kosmiczny. Nasz kraj mocno zwiększa składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także podpisał list intencyjny dotyczący utworzenia Centrum Technologicznego ESA w Polsce.
REKLAMA

Cała lawina dobrych informacji spadła na wszystkich miłośników Polski w kosmosie. Poland can into space i choć hasło to zawsze będzie mnie śmieszyć, to żarty się skończyły. Mem staje się rzeczywistością, a najwspanialsze jest to, że jest to pozytywna wiadomość.

Tegoroczna Rada Ministerialna Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, odbywająca się 26–27 listopada 2025 r. w Bremie, była dla Polski wyjątkowo ważna. Spotkanie w Bremie zgromadziło przedstawicieli państw członkowskich ESA, którzy wspólnie omówili najważniejsze kierunki rozwoju europejskiej polityki kosmicznej na nadchodzące lata.

REKLAMA

Polska podwoiła składkę

W obradach uczestniczyła oczywiście także polska delegacja. Pierwsza ważna wiadomość dotyczy finansów. Jeśli chcemy mieć większe prawo głosu w organizacji to musimy być bogatsi i zwiększyć nasz udział finansowy w organizacji. Ta przyziemna reguła dotyczy także spraw kosmosu. Nasz rząd sypnął jednak kasą.

Polska podwoiła składkę w technologiczne programy opcjonalne oraz podpisała list intencyjny dotyczący utworzenia Centrum Technologicznego ESA w Polsce. W ten sposób stajemy się strategicznym partnerem w ESA oraz wzmacniamy pozycję lidera technologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Konsekwentnie inwestujemy w programy o wysokiej wartości dodanej, które wspierają rozwój gospodarki opartej na innowacjach i przyszłych technologiach – poinformował minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański.

Polska składka w wysokości blisko 550 mln euro na lata 2026-2028 zasili programy opcjonalne ESA w tym obserwacji Ziemi, bezpiecznej łączności, transportu kosmicznego, serwisowania na orbicie, bezpieczeństwa kosmicznego, eksploracji robotycznej oraz rozwoju technologii i aparatury dla przyszłych misji.

To jednak nie wszystko. Polska podniesie swoją składkę do 731 mln euro w ciągu trzech lat. To o wiele więcej niż dotychczas i jednocześnie kwota, która plasuje nas w gronie pięciu - sześciu kluczowych państw finansujących działania ESA.

Więcej na Spider's Web:

Centrum bezpieczeństwa w Polsce

Jakby tego było mało Europejska Agencja Kosmiczna i Rzeczpospolita Polska omówiły plany utworzenia nowego centrum ESA zajmującego się bezpieczeństwem, które miałoby siedzibę w Polsce.

Centrum w Polsce miałoby uzupełniać istniejące działania w zakresie bezpieczeństwa i odporności, w szczególności prowadzone przez Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Kosmicznego i Edukacji (ESEC) w Belgii. Wspierałoby ono również skuteczny i spójny rozwój europejskich zdolności w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego - podała ESA w komunikacie.

REKLAMA

Od momentu przystąpienia do ESA w 2012 r. polski sektor kosmiczny dynamicznie się rozwija, zarówno pod względem liczby realizowanych projektów, jak i kompetencji firm oraz ośrodków badawczych działających w obszarze obserwacji Ziemi, robotyki, nawigacji, eksploracji planetarnej czy bezpieczeństwa kosmicznego. W ciągu ostatnich trzech lat Polska dziesięciokrotnie zwiększyła swój wkład finansowy na rzecz ESA. 

REKLAMA
Bogdan Stech
28.11.2025 17:38
Tagi: ESAPolska Agencja Kosmiczna
Najnowsze
17:38
Polska wchodzi do kosmicznej ekstraklasy. ESA zbuduje u nas swoje centrum
Aktualizacja: 2025-11-28T17:38:16+01:00
16:42
Znaleźli sposób na nadmiarowy bagaż. Nie chodzi o automaty paczkowe
Aktualizacja: 2025-11-28T16:42:15+01:00
16:38
PC, karta graficzna albo laptop na święta - z tym poradnikiem nie ma złych wyborów
Aktualizacja: 2025-11-28T16:38:06+01:00
16:33
Realme GT 8 Pro i test wydajności. Tak radzi sobie w grach z ray tracing
Aktualizacja: 2025-11-28T16:33:55+01:00
15:48
Rosjanie mają problem. Wyrzutnia na Bajkonurze wygląda jak po bitwie
Aktualizacja: 2025-11-28T15:48:14+01:00
15:42
Telewizory w rekordowych obniżkach cen - sprawdź modele warte zakupu
Aktualizacja: 2025-11-28T15:42:05+01:00
15:39
Samsung Galaxy w potężnych promocjach. Takich cen dawno nie widziałem
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:42+01:00
15:39
Black Friday: słuchawki w kuszących promocjach, które trudno przeoczyć
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:09+01:00
15:23
Polska kolej wstała z kolan. Zapanował szał
Aktualizacja: 2025-11-28T15:23:00+01:00
15:08
Black Friday - live blog. Wyszukujemy dla was tylko najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-11-28T15:08:36+01:00
14:14
Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca
Aktualizacja: 2025-11-28T14:14:19+01:00
13:59
Aparat realme GT 8 Pro - smartfon do fotografii ulicznej kontra iPhone
Aktualizacja: 2025-11-28T13:59:06+01:00
13:54
MediaMarkt odpala Black Friday. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-28T13:54:09+01:00
13:51
Przymierzają, a potem kupują w sieci. Sklep się wkurzył i chce zapłaty
Aktualizacja: 2025-11-28T13:51:20+01:00
13:15
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty na Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-28T13:15:36+01:00
12:51
Sprzęty Apple taniej na Black Friday. Wreszcie sensowne okazje
Aktualizacja: 2025-11-28T12:51:48+01:00
12:47
Genialna promocja na szczoteczki. Piękne zęby za pół ceny
Aktualizacja: 2025-11-28T12:47:07+01:00
12:45
Biedronka ma sposób na system kaucyjny. Jest nowa opcja
Aktualizacja: 2025-11-28T12:45:26+01:00
12:39
Wiedźmin 3 za 10 zł. Tak spełnisz swój obowiązek
Aktualizacja: 2025-11-28T12:39:02+01:00
11:39
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T11:39:01+01:00
11:16
Odpalił Dooma na drukarce paragonów. Absurd, ale jaki cudowny
Aktualizacja: 2025-11-28T11:16:16+01:00
10:54
Promocje do 60 proc. Duże rabaty na projektory, odkurzacze, roboty i zegarki na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T10:54:13+01:00
10:33
3I/Atlas wypuści satelity w pobliżu Jowisza? ONZ monitoruje lot komety
Aktualizacja: 2025-11-28T10:33:51+01:00
10:08
Black Friday 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-28T10:08:54+01:00
9:49
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-28T09:49:03+01:00
9:32
Ta kamera zawsze chroni twój samochód. Nawet, kiedy nie jedziesz
Aktualizacja: 2025-11-28T09:32:03+01:00
9:06
Unia szykuje bat na oszustów w internecie. Wpadniesz w sidła, bank zwróci pieniądze
Aktualizacja: 2025-11-28T09:06:19+01:00
8:30
Black Friday na Geekbuying.pl: oto najgorętsze oferty w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-28T08:30:48+01:00
8:15
Finał Black Weeks na Allegro. Na piątek dowieźli prawdziwe perełki
Aktualizacja: 2025-11-28T08:15:00+01:00
7:39
Konkurent Thermomiksa jeszcze nie był tak tani. Pędzę do Lidla
Aktualizacja: 2025-11-28T07:39:47+01:00
7:34
Black Friday: najlepsze promocje na smartwatche. Portfel gotowy?
Aktualizacja: 2025-11-28T07:34:19+01:00
7:30
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-28T07:30:04+01:00
6:45
Nintendo Switch 2 jeszcze nie był tak tani. Gracze rzucili się na okazję
Aktualizacja: 2025-11-28T06:45:00+01:00
6:16
Okazało się, że diamenty to sensory kwantowe. Przełom pod mikroskopem
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:32+01:00
6:16
Policja ma laboratorium w kontenerze. Śmiejesz się, to zobacz co w środku
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:11+01:00
6:12
Kepler-56 pożarł własną planetę. Kanibal grasuje wśród gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-28T06:12:00+01:00
5:41
Znalazł tunel łączący czarne dziury. Broni go matematyka
Aktualizacja: 2025-11-28T05:41:49+01:00
20:56
Zrobili lokalizator dla całej rodziny. iOS? Android? Bez znaczenia
Aktualizacja: 2025-11-27T20:56:38+01:00
20:50
My tu gadu gadu, a ja tęsknię za GG. Messenger mnie wkurza
Aktualizacja: 2025-11-27T20:50:56+01:00
20:23
Czemu nie zainstalujesz Windowsa 11? Pół miliarda osób na nie
Aktualizacja: 2025-11-27T20:23:26+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA