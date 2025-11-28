Polska wchodzi do kosmicznej ekstraklasy. ESA zbuduje u nas swoje centrum

Ładowanie...

Cała lawina dobrych informacji spadła na wszystkich miłośników Polski w kosmosie. Poland can into space i choć hasło to zawsze będzie mnie śmieszyć, to żarty się skończyły. Mem staje się rzeczywistością, a najwspanialsze jest to, że jest to pozytywna wiadomość.

Tegoroczna Rada Ministerialna Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, odbywająca się 26–27 listopada 2025 r. w Bremie, była dla Polski wyjątkowo ważna. Spotkanie w Bremie zgromadziło przedstawicieli państw członkowskich ESA, którzy wspólnie omówili najważniejsze kierunki rozwoju europejskiej polityki kosmicznej na nadchodzące lata.

REKLAMA

Polska podwoiła składkę

W obradach uczestniczyła oczywiście także polska delegacja. Pierwsza ważna wiadomość dotyczy finansów. Jeśli chcemy mieć większe prawo głosu w organizacji to musimy być bogatsi i zwiększyć nasz udział finansowy w organizacji. Ta przyziemna reguła dotyczy także spraw kosmosu. Nasz rząd sypnął jednak kasą.

Polska podwoiła składkę w technologiczne programy opcjonalne oraz podpisała list intencyjny dotyczący utworzenia Centrum Technologicznego ESA w Polsce. W ten sposób stajemy się strategicznym partnerem w ESA oraz wzmacniamy pozycję lidera technologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Konsekwentnie inwestujemy w programy o wysokiej wartości dodanej, które wspierają rozwój gospodarki opartej na innowacjach i przyszłych technologiach – poinformował minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański.

Polska składka w wysokości blisko 550 mln euro na lata 2026-2028 zasili programy opcjonalne ESA w tym obserwacji Ziemi, bezpiecznej łączności, transportu kosmicznego, serwisowania na orbicie, bezpieczeństwa kosmicznego, eksploracji robotycznej oraz rozwoju technologii i aparatury dla przyszłych misji.

To jednak nie wszystko. Polska podniesie swoją składkę do 731 mln euro w ciągu trzech lat. To o wiele więcej niż dotychczas i jednocześnie kwota, która plasuje nas w gronie pięciu - sześciu kluczowych państw finansujących działania ESA.

Więcej na Spider's Web:

Centrum bezpieczeństwa w Polsce

Jakby tego było mało Europejska Agencja Kosmiczna i Rzeczpospolita Polska omówiły plany utworzenia nowego centrum ESA zajmującego się bezpieczeństwem, które miałoby siedzibę w Polsce.

Centrum w Polsce miałoby uzupełniać istniejące działania w zakresie bezpieczeństwa i odporności, w szczególności prowadzone przez Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Kosmicznego i Edukacji (ESEC) w Belgii. Wspierałoby ono również skuteczny i spójny rozwój europejskich zdolności w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego - podała ESA w komunikacie.

REKLAMA

Od momentu przystąpienia do ESA w 2012 r. polski sektor kosmiczny dynamicznie się rozwija, zarówno pod względem liczby realizowanych projektów, jak i kompetencji firm oraz ośrodków badawczych działających w obszarze obserwacji Ziemi, robotyki, nawigacji, eksploracji planetarnej czy bezpieczeństwa kosmicznego. W ciągu ostatnich trzech lat Polska dziesięciokrotnie zwiększyła swój wkład finansowy na rzecz ESA.

REKLAMA

Bogdan Stech 28.11.2025 17:38

Ładowanie...