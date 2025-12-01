Logo
Ptak Warsaw Expo szykuje mocny 2026 rok. Mnóstwo wydarzeń

Patronat medialny: Ptak Warsaw Expo

Ptak Warsaw Expo ogłosiło, że w 2026 r. będzie gospodarzem wielu technologicznych wydarzeń. To świetne okazje, aby zobaczyć nowinki technologiczne, które już zmieniają rynek.

Albert Żurek
Centrum targowo-wystawiennicze umiejscowione na Alei Katowickiej 62 w Nadarzynie (05-830) pod Warszawą ogłosiło plan działania na przyszły rok. Hala, która każdego roku przyjmuje setki tysięcy odwiedzających i dziesiątki tysięcy wystawiających jest też miejscem, gdzie pokazuje się nowe technologie. Na wiele wydarzeń można zapisać się za darmo!

Na początku roku - Smart Home Expo 2026 (24 - 26 lutego)

Pod koniec lutego w centrum Ptak Warsaw Expo odbędzie się wydarzenie poświęcone sprzętowi z kategorii inteligentnego domu. Smart Home Expo 2026 to targi dla fanów inteligentnych instalacji, systemów IoT czy automatyką budynkową.  

Wydarzenie jest ukierunkowane w stronę tych, którzy zajmują się sprzętem smart home biznesowo, projektowo, instalacyjnie, wykonawczo oraz produktowo. Na targach zostaną pokazane najnowsze rozwiązania stawiające na różne kwestie - m.in. energooszczędność, automatyczne zarządzenie budynkiem. Będzie można też dowiedzieć się jakie nowości wchodzą na rynek i jak działają integracje systemowe. 

Smart Home to przecież nie tylko inteligentne żarówki czy gniazdka, ale też szereg innych urządzeń, które znacząco poprawiają codzienne życie. Zarejestrować się można bezpłatnie pod tym linkiem.

Następnie w planach jest DroneTech Poland Expo (3-5 marca)

Nieco później, bo na początku marca 2026 r. zaplanowano wydarzenie poświęcone dronom. Ten niegdyś rzadko stosowany sprzęt dzisiaj ma szerokie zastosowanie. Nie tylko wśród filmowców, ale też w energetyce, geodezji, logistyce, bezpieczeństwie oraz ratownictwie.

Na targach DroneTech Poland Expo będzie można zobaczyć urządzenia stworzone do różne rozwiązania: faktyczne drony wykorzystywane w wielu branżach oraz oprogramowanie do zbierania i analizy danych z dronów. To wydarzenie stworzone dla firm, które szukają sprzętu lub partnerów do współpracy w obszarze UAV/UAS. Jeśli chcecie się zarejestrować, możecie zrobić to już teraz pod tym linkiem

Co jeszcze warto odwiedzić? Electronics Show 2026 (19-21 maja)

W maju 2026 r. obędą się największe targi elektroniki użytkowej w Polsce. To wydarzenie, które ma obejmować mnóstwo kategorii sprzętu: od RTV i AGD, przez sprzęt audio i wideo, aż po sprzęt smart i multimedialny. Rozwiązania mają dotyczyć zarówno użytku codziennego przez typowego konsumenta, jak i profesjonalnego dla określonych nisz. 

Electronics Show 2026 zostały stworzone także dla firm. Można zobaczyć, w jakim kierunku idzie branża elektroniki oraz rozwiązania konkurencji. Szczególnie zaprasza się przedsiębiorstwa zajmujące się sprzętem konsumenckim, retailem oraz inteligentnymi rozwiązaniami. Wydarzenie ma pozwalać też spotkania producentów z wielu segmentów rynku. Zarejestrować można się pod tym linkiem.

Ptak Warsaw Expo to największe centrum targowe w regionie

Ptak Warsaw Expo jest największym tego typu obiektem w Europie Środkowej. Pozwala firmom prezentować nowości, sprzęt i rozwiązania tysiącom odwiedzających. Duża przestrzeń i techniczny charaktery wydarzeń ma być interesujący głównie dla firm, które chcą rozwinąć skrzydła w branży nowych technologii. 

To oczywiście nie tylko miejsce, w którym można zobaczyć sprzęt. To też miejsce na rozmowy handlowe, źródło inspiracji i wiedzy o technologiach. Jeśli macie sprzęt warty zaprezentowania lub chcecie zobaczyć nowinki, warto się zarejestrować. 

Albert Żurek
01.12.2025 13:47
Tagi: AGDDronypolskaSmart Hometargitechnologiewarszawa
