Cyber Monday - live blog. Wyszukujemy dla was tylko najlepsze oferty

Black Friday, czyli po naszemu Czarny Piątek, to jedno z najważniejszych wydarzeń zakupowych w roku przyciągające miliony fanów wyprzedaży - kiedyś do sklepów, a dziś głównie przed ekrany. To też czas, kiedy sprzedawcy prześcigają się w oferowaniu atrakcyjnych promocji, a klienci polują na najlepsze okazje. Niezależnie od tego, czy szukasz nowego sprzętu, czy też prezentów świątecznych, to idealny moment, by zaoszczędzić.

Najlepsze promocje na Black Friday 2025

W czasie Black Friday możecie liczyć na wyjątkowe okazje niemal w każdej kategorii produktowej: od elektroniki, przez sprzęt AGD, gadżety technologiczne, aż po wiele innych. Czas przed Świętami Bożego Narodzenia to zaś idealna okazja, by zaoszczędzić podczas kupowania prezentów dla swoich bliskich - no ale kto powiedział, że nie można obdarować nimi przy okazji również siebie?

Dla fanów technologii przygotowano mnóstwo rabatów na najnowsze smartfony, laptopy, telewizory, słuchawki i inne urządzenia. Miłośnicy domowych gadżetów znajdą zniżki na urządzenia kuchenne, roboty sprzątające, sprzęt AGD i inne praktyczne akcesoria do domu. Na graczy czekają promocje na konsole, komputery gamingowe, akcesoria do gier oraz popularne tytuły w niższych cenach.

Black Week na Spider’s Web 🖤 Okazje, promocje, wyprzedaże i kody rabatowe

Sony WF-C710N – ANC od Sony taniej o 20 proc.

Sony WF-C710N to dokanałowe słuchawki True Wireless z aktywną redukcją hałasu, trybem przepuszczania dźwięków otoczenia, mikrofonem do rozmów i etui ładującym, które spokojnie ogarnia kilka dodatkowych cykli ładowania. To taki rozsądny środek w ofercie Sony – nie są tak drogie jak topowe XM-y, ale wciąż oferują charakterystyczne brzmienie marki i sensowne ANC do tramwaju czy biura.

W x-komie kosztują teraz 279 zł, przy cenie z 30 dni na poziomie 349 zł, czyli o ok. 20 proc. taniej. Warto? Jeśli chcesz markowe TWS-y z aktywną redukcją szumów w budżecie do 300 zł, ta promocja wygląda naprawdę sensownie.

Insta360 Ace Pro 2 – sportowa kamera 8K z AI w sensownej promocji (taniej o 15 proc.)

Insta360 Ace Pro 2 to sportowa kamera z wysokiej półki: nagrywa w 8K 30 FPS, ma obiektyw współtworzony z Leicą, stabilizację obrazu oraz mocne wsparcie AI do poprawy jakości nagrań i automatycznego kadrowania. Do tego dochodzi podwójna bateria w zestawie, Wi-Fi, Bluetooth i pełna wodoodporność, więc nadaje się zarówno do sportów ekstremalnych, jak i vlogowania w każdych warunkach.

W Media Expert z kodem ME2711-021225 kosztuje teraz 1449 zł, przy cenie z 30 dni na poziomie 1699 zł, czyli jest tańsza o ok. 15 proc. Warto? Jak na mocno wypasioną kamerkę z 8K i dodatkowymi akumulatorami w komplecie, to bardzo przyzwoita oferta na końcówkę Black Friday.

SPRAWDŹ OFERTĘ INSTA360 ACE PRO Media Expert

Oral-B Pro Series 1 Black – prosty sposób na elektryczne mycie zębów (taniej o 13 proc.)

Oral-B Pro Series 1 Black to rotacyjna szczoteczka elektryczna z jedną końcówką w zestawie – idealna jako pierwszy krok po przesiadce z manuala, na prezent albo jako drugie urządzenie do podróży.

W RTV Euro AGD kosztuje teraz 109 zł, przy cenie z 30 dni na poziomie 124,90 zł, więc jest tańsza o ok. 13 proc. Warto? Jeśli szukasz najprostszej, markowej szczoteczki Oral-B w sensownie obniżonej cenie, to jak najbardziej.

SPRAWDŹ OFERTĘ Oral-B Pro Series 1 Black RTV EURO AGD

Ninja FN10EUST Crispi – kompaktowa ninja do pieczenia i zapiekania taniej o prawie 40 proc.

Ninja FN10EUST Crispi to ciekawy air fryer dla tych, którzy nie potrzebują wielkiej, dwukoszowej bestii, ale chcą czegoś sprytniejszego, niż zwykła frytkownica. Masz tu moc 1700 W, dwie misy (1,4 i 3,8 l), zakres temperatur 70-185°C oraz tryby pieczenia, podgrzewania i zapiekania, a część elementów możesz wrzucić do zmywarki.

W Media Expert z kodem R0611-301125 kosztuje teraz 499,99 zł, przy cenie katalogowej 799,99 zł i cenie z 30 dni na poziomie 599 zł, więc mówimy o ok. 38 proc. taniej względem ceny standardowej i ok. 17 proc. względem ostatnich tygodni. Warto? To sensowna okazja, jeśli chcesz markowego air fryera Ninja, ale w bardziej kompaktowej, kuchennej wersji, niż ogromne kombajny.

SPRAWDŹ OFERTĘ Ninja FN10EUST Crispi Media Expert

Russell Hobbs 28550-56 – porządna parownica taniej o 25 proc.

Parownica do ubrań Russell Hobbs 28550-56 to sprzęt na szybkie ogarnięcie koszul, sukienek czy marynarek bez konieczności rozkładania deski. Ma moc 1500 W, ceramiczną stopę, zbiornik na wodę 200 ml i wytwarza parę do 24 g/min, więc spokojnie radzi sobie z typowymi zagnieceniami.

W Media Expert z kodem ME2911-011225 kosztuje teraz 299 zł, przy cenie z 30 dni na poziomie 399 zł, czyli jest tańsza o około 25 proc. Do tego dorzucana jest jeszcze golarka do ubrań w prezencie, więc jak na markowy steamer z gratisem to naprawdę sensowna oferta na Black Friday.

SPRAWDŹ OFERTĘ Russell Hobbs 28550-56 Media Expert

DJI Osmo Action 4 Standard Combo za 799 zł zamiast 949 zł

DJI Osmo Action 4 to porządna kamera sportowa dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż nagrywania telefonem: masz tu stabilizację obrazu na sterydach, szeroki kąt, świetne ujęcia 4K w ruchu, tryby do vlogowania, timelapsów i jazdy na desce czy rowerze, a całość jest wodoodporna i gotowa do nurkowania bez dodatkowej obudowy.

W Euro RTV AGD wersja Standard Combo kosztuje teraz 799 zł z kodem RTVFOTODJI, przy cenie z 30 dni na poziomie 949 zł, czyli jest tańsza o ok. 16 proc. Jak na markową kamerę akcji DJI z pełnym zestawem akcesoriów, to bardzo solidna oferta na Black Friday Weeks, idealna, jeśli chcesz od razu wejść w nagrywanie sportu, podróży albo contentu na social media.

SPRAWDŹ OFERTĘ DJI Osmo Action 4 Standard Comb RTV EURO AGD

Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V15 Origin za 1699 zł (taniej o 15 proc.)

Dyson V15 Origin to bezprzewodowy odkurzacz popularny wśród osób ceniących skuteczność i wygodę, bo łączy wysoką moc z lekką, dobrze wyważoną konstrukcją. Jego silnik generuje do 525 W mocy, a szczotka Motorbar automatycznie dostosowuje się do dywanów i twardych podłóg, zapewniając równą skuteczność w całym domu. Całość uświetnia cyfrowy wyświetlacz, pokazujący stan baterii i kluczowe parametry pracy. Z kolei jego bezworkowy system ułatwia szybkie i higieniczne opróżnianie pojemnika. Całość domyka zestaw praktycznych akcesoriów - od końcówki szczelinowej po narzędzia do sierści - dzięki którym odkurzacz radzi sobie również w domach ze zwierzętami.

Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V15 Origin jest teraz dostępny w Media Markt w promocji za 1699 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni tego modelu to 1999 zł. Sklep przecenił zatem ten odkurzacz o 15 proc.

SPRAWDŹ OFERTĘ Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V15 Origin Media Markt

JBL Grip – wodoodporny głośnik na imprezę i pod prysznic taniej o 14 proc.

JBL Grip to kompaktowy głośnik Bluetooth o mocy 16 W, z czasem pracy do 14 godz. i pełną odpornością na zachlapania – możesz go zabrać na plażę, na działkę albo po prostu postawić pod prysznicem. Ma 7-pasmowy korektor dźwięku i technologię Auracast, więc łatwo dopasujesz brzmienie do swoich upodobań i połączysz go z innymi urządzeniami.

W Media Expert kosztuje teraz 299 zł, przy cenie sprzed obniżki 349 zł i takiej samej najniższej cenie z 30 dni, więc jest tańszy o ok. 14 proc. To uczciwa, wyraźna obniżka na stosunkowo świeży model JBL, dobra opcja na prezent albo główny głośnik do wszystkiego w domu.

SPRAWDŹ OFERTĘ JBL Grip Media Expert

DeLonghi Magnifica Evo ECAM290.51.B – automat do kawy tańszy o 14 proc.

DeLonghi Magnifica Evo ECAM290.51.B to klasyczny automat do kawy ziarnistej: wbudowany młynek, możliwość regulacji mocy i ilości naparu, kilka zaprogramowanych rodzajów kaw czarnych oraz klasyczna dysza pary do spieniania mleka. Jest idealny dla kogoś, kto chce rano jednym przyciskiem zrobić espresso lub dużą kawę, a od czasu do czasu cappuccino z ręcznie spienionym mlekiem.

W RTV Euro AGD ekspres kosztuje teraz 1099 zł z kodem KODYAD000175, przy cenie z 30 dni na poziomie 1279 zł, więc jest tańszy o ok. 14 proc. Warto? Tak – jak na markowy automat DeLonghi poniżej 1100 zł to solidna okazja dla osób, które chcą wejść w świat kawy z ekspresu ciśnieniowego bez wydawania kilku tysięcy.

SPRAWDŹ OFERTĘ DeLonghi Magnifica Evo ECAM290.51.B RTV EURO AGD

Cosori Turbo Tower Pro Smart – podwójny air fryer z porządnym rabatem (taniej o 300 zł)

Cosori Turbo Tower Pro Smart CAF-DCI23S-DEUR to prawdziwy kombajn dla tych, którzy chcą zrobić cały obiad w jednym sprzęcie: masz tu aż 10,8 l pojemności, dwa niezależne kosze, moc 2630 W i zakres temperatur 30-230°C, więc ogarniesz wszystko - od frytek, przez kurczaka, po warzywa i zapiekanki. Dolny kosz ma element grzewczy z góry i z dołu, kosze oraz talerze Crisper są pokryte ceramiką, a całością sterujesz z panelu dotykowego albo aplikacji w telefonie.

W Media Expert z kodem RT2811-2312 urządzenie kosztuje teraz 999 zł, przy cenie z 30 dni na poziomie 1299,99 zł, czyli jest tańsze o ok. 23 proc. Warto? Oczywiście! Jak na dużą, dwukomorową frytkownicę z funkcjami smart i taką mocą, to jedna z ciekawszych ofert dla osób, które chcą poważnie ograniczyć używanie tradycyjnego piekarnika.

SPRAWDŹ OFERTĘ Cosori Turbo Tower Pro Smart Media Expert

LEGO Icons 10313 Bukiet z polnych kwiatów taniej o 23 proc.

Zestaw LEGO Icons 10313 Bukiet z polnych kwiatów to świetny prezent dla dużych i małych. Zamiast kolejnego kubka czy perfum dostajesz bukiet, który samodzielnie składasz z klocków i który później stoi w wazonie jak dekoracja. W oficjalnym sklepie Allegro kosztuje teraz 145 zł, przy cenie z 30 dni na poziomie 189 zł, więc jest tańszy o ok. 23 proc.

To uczciwa obniżka, tym bardziej że mówimy o ofercie z oficjalnego sklepu Allegro. Warto? Tak – jako prezent świąteczny, urodzinowy albo po prostu ozdoba do salonu ten bukiet jest jedną z ciekawszych, bardziej bezpiecznych okazji w kategorii LEGO na Black Friday.

SPRAWDŹ OFERTĘ LEGO Bukiet z polnych kwiatów Allegro

Philips Evnia 34M2C3500L – ultrapanoramiczny monitor w ciekawej cenie (taniej o 3 proc.)

Philips Evnia 34M2C3500L/00 to zakrzywiony, 34-calowy monitor o rozdzielczości 3440 x 1440, który świetnie sprawdzi się jako ekran do wszystkiego: do pracy z kilkoma oknami obok siebie, montażu wideo czy grania w tytuły, w których szerokie pole widzenia robi różnicę. W tej ofercie na Allegro (od x-komu) kosztuje 891,66 zł.

Warto? Jeśli szukasz niedrogiego wejścia w świat ultrapanoramicznych 34 cali, to jest to całkiem sensowna propozycja. Rabat może i nie zwala z nóg, ale przy tej klasie sprzętu zejście poniżej 900 zł wygląda już bardzo atrakcyjnie.

SPRAWDŹ OFERTĘ Philips Evnia 34M2C3500L Allegro

Dell G15 5530 – gamingowy laptop z 32 GB RAM w dobrej promocji (5 proc. taniej)

Dell G15 5530 w tej konfiguracji to klasyczny wołek roboczy do gier: procesor Intel Core i5-13450HX, 32 GB RAM, duet dysków 512 GB SSD + 1 TB SSD na system i gry oraz grafika GeForce RTX 3050 wystarczą do komfortowego grania w popularne tytuły w 1080p. Do tego masz do dyspozycji matowy ekran 15,6" 120 Hz i Windows 11 w zestawie. W x-komie laptop kosztuje teraz 3199 zł, przy cenie z 30 dni na poziomie 3369,90 zł – to około 5 proc. taniej.

Warto? Jeśli szukasz gotowego do grania zestawu z dużą ilością RAM i sporym magazynem na gry, to uczciwa promocja.

SPRAWDŹ OFERTĘ Dell G15 5530 x-kom

Tablet Lenovo Idea Tab 8/128 GB z rysikiem taniej o 9 proc.

Lenovo Idea Tab z 8 GB RAM, 128 GB pamięci, Androidem 15 i dołączonym rysikiem to całkiem uniwersalny tablet: sprawdzi się jako kanapowy ekran do Netflixa i YouTube’a, podręczny notatnik na studia albo sprzęt dla dziecka do szkoły.

W tej ofercie na Allegro (od x-komu) kosztuje 765,38 zł, przy cenie z 30 dni na poziomie 849 zł, więc jest tańszy o 9 proc. Warto? Tak, jeśli szukasz niedrogiego tabletu z większym zapasem RAM, niż budżetowe 4 GB i zależy ci na rysiku w zestawie, to solidna, choć nie spektakularna promocja na Black Friday.

SPRAWDŹ OFERTĘ Lenovo Idea Tab 8/128 GB Allegro

Motorola Edge 60 Fusion – 5G i ekran 120 Hz taniej o 12 proc.

Motorola Edge 60 Fusion to „mocny średniak” z aspiracjami: 6,67-calowy ekran P-OLED 2712 x 1220 px z odświeżaniem 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 7300, 8 GB RAM i 256 GB pamięci spokojnie wystarczą do gier, zdjęć i pracy na kilku aplikacjach naraz. Do tego dochodzi bateria 5200 mAh, aparat 50 Mpix z OIS, łączność 5G oraz świeży Android 15, a wszystko zamknięte w charakterystycznej turkusowej obudowie.

W Media Expert telefon kosztuje teraz 1145 zł z kodem BW2811-021225, przy standardowej cenie 1299,99 zł, więc jest tańszy o ok. 12 proc., a jednocześnie minimalnie poniżej najniższej ceny z 30 dni (1149 zł). W tej kwocie to bardzo sensowna propozycja dla kogoś, kto chce płynny ekran 120 Hz, sporo pamięci i 5G, ale nie chce płacić jak za flagowca.

SPRAWDŹ OFERTĘ Motorola Edge 60 Fusion Media Expert

NZXT C1200 – mocny zasilacz ATX 3.1 taniej o 25 proc.

NZXT C1200 to zasilacz dla mocnych zestawów: 1200 W mocy, standard ATX 3.1 i certyfikat 80 Plus Gold oznaczają, że spokojnie uciągnie topowe CPU, RTX-y z grubym limitem mocy i rozbudowaną konfigurację z wieloma dyskami. W x-komowym Gorącym Strzale kosztuje teraz 599 zł, przy cenie z 30 dni na poziomie 799 zł, więc jest tańszy o ok. 25 proc.

Warto? Tak. Jak na markowy zasilacz 1200 W z ATX 3.1 i Goldem to bardzo mocna oferta – idealna, jeśli składasz nowy, prądożerny komputer albo chcesz mieć zapas mocy na przyszłe upgrady.

SPRAWDŹ OFERTĘ NZXT C1200 x-kom

Samsung Galaxy Buds3 Pro w Vobis (taniej o 7 proc.)

Samsung Galaxy Buds3 Pro to słuchawki z najwyższej półki w ekosystemie Galaxy: mają aktywną redukcję szumów, tryb słyszenia otoczenia, dobrą jakość dźwięku i bardzo ciasną integrację z telefonami Samsunga (przełączanie między urządzeniami, lokalizowanie etui, obsługę z poziomu One UI itd.). Do tego dochodzi odporność na pot i zachlapania oraz kompaktowe etui, które łatwo wrzucić do kieszeni.

W Vobis ten model jest teraz wyraźnie przeceniony względem ceny standardowej. Warto? Tak – szczególnie jeśli korzystasz ze smartfona Galaxy i zależy ci na topowych słuchawkach z tej samej stajni w sensownie obniżonej cenie.

SPRAWDŹ OFERTĘ Galaxy Buds3 Pro Vobis

Smartfon Motorola moto g35 8/128 GB - 399 zł (200 zł taniej)

W promocji sklepu Sferis można kupić smartfon Motorola moto g35 za 399 zł, zamiast 599 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Motorola moto G35 Sferis.pl

To bardzo podstawowy telefon nadający się dla dziecka lub osoby starszej - mówimy bowiem o urządzeniu za mniej niż 400 zł. W środku znajdziemy: procesor Unisoc T760, 8 GB RAM, 128 GB pamięci na dane, ekran LCD 6,72 o rozdzielczości FullHD+ i odświeżaniu 120 Hz, akumulator 5000 mAh ze wsparciem ładowania 18 W. Zestaw aparatów składa się z dwóch modułów: 50 Mpix główny i 8 Mpix szeroki.

Zegarek Huawei Watch GT 6 46 mm Active - 949 zł (150 zł taniej)

W sklepie oleole na Allegro możemy kupić najnowszy zegarek Huawei Watch GT 6 w wersji Active 46 mm w cenie 949 zł. Sprzęt domyślnie w innych sieciach elektromarketów kosztuje 1099 zł, więc mówimy o 150 zł różnicy.

SPRAWDŹ OFERTĘ Huawei Watch GT 6 Allegro

To obecnie jeden z najlepszych zegarków do 1000 zł. Omawiana wersja jednak została stworzona raczej typowo dla mężczyzn (lub osób lubiących masywne zegarki). W urządzeniu znajdziemy 1,47-calowy ekran AMOLED, autorski system z mnóstwem funkcji śledzenia aktywności sportowych i zdrowia czy nawet możliwość realizowania płatności zbliżeniowych. Jest kompatybilny z Androidem i iOS.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart + Star Wars Outlaws za 2070 zł

Jest kolejna okazja do kupna Nintendo Switcha 2 z grami. W sklepie MediaMarkt mamy zestaw obejmujący konsolę, Mario Kart World oraz Star Wars Outlaws Gold Edition, który kupimy za ok. 2070 zł. Standardowo kosztuje 2299 zł, natomiast możemy odebrać dodatkowe 10 proc. rabatu.

Aby to zrobić, będziemy musieli dodać do koszyka dodatkowy produkt oznaczony plakietką -10 proc. z BLIK i zapłacić sześciocyfrowym kodem. Czy jest to najlepsza promocja z Black Weeks? W miniony Black Friday Switcha 2 w zestawie z Mario mogliśmy kupić za 1900 zł. Tutaj jest zatem trochę drożej, ale mamy w zestawie już dodatkową grę Star Wars. Konsola jest po to, aby grać, prawda?

Konsola PlayStation 5 Digital za 1440 zł - z napędem za 1803 zł

Sklep MediaMarkt uruchomił promocję Cyber Sunday. Dzięki niej możemy odebrać dodatkowe 10 proc. rabatu po dodaniu do koszyka dodatkowego produktu biorącego udział w promocji i płatności BLIK.

Czyli np. bierzemy konsolę PS5 Digital 825 GB w cenie 1599 zł, dodajemy do niego np. zestaw baterii oznaczonych plakietką -10 proc. i wybieramy płatność BLIK. Tym sposobem uzyskujemy dodatkowe 160 zł rabatu - za konsolę zapłacimy trochę ponad 1440 zł. Podobna sytuacja dotyczy PS5 1 TB z napędem, która normalnie kosztuje 1999 zł. Wykonując te same kroki, uzyskamy cenę 1803 zł.

Słuchawki Sony WH-1000XM5 za 720 zł (zamiast 900 zł)

Z nową promocją MediaMarkt przecenione słuchawki Sony WH-1000XM5 można kupić jeszcze taniej niż wcześniej - za 720 zł. W innych sklepach jest to 799 zł, więc możemy mówić o historycznie najniższej cenie.

Aby uzyskać taką sumę, będziemy musieli skorzystać z metody zakładającej dodanie dodatkowego taniego produktu biorącego udział w promocji i zapłacenie kodem BLIK. Dzięki temu dostajemy dodatkowe -10 proc. Mimo wszystko są to najlepsze słuchawki nauszne Sony poprzedniej generacji - zostały zastąpione przez 1000XM6, które kosztują ponad dwa razy tyle. Za 720 zł to naprawdę dobra oferta.

Intel Core Ultra 5 245KF - 699 zł (130 zł taniej)

Z tańszych procesorów możemy nabyć Intela Core Ultra 5 245KF w cenie 699 zł. Propozycja wcześniej kosztowała 829 zł, więc oszczędzamy 130 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Intel Core 5 245KF x-kom

To jednostka bazująca na najnowszej podstawce Intela LGA 1851 na płyty główne takie jak B860. Została wyposażona w 14 rdzeni (6 wydajnościowych i 8 energooszczędnych) i 14 wątków. Bazuje na procesie technologicznym 3 nm i maksymalnie pobiera 159 W (w trybie zwykłym). To niezła propozycja do aplikacji - szczególnie tam, gdzie potrzebujemy dużą moc wielordzeniową. Nada się też w grach komputerowych jako kompan kart graficznych pokroju RTX-a 5070.

Tania szczoteczka soniczna Panasonic - 79 zł

Promocji doczekał się istny hit - tania szczoteczka marki Panasonic, model EW-DM81-W503. Standardowo realnie kosztuje 129 zł, a teraz kupimy ją za 79 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Szczoteczka Panasonic za 79 zł Media Expert

To dość podstawowa propozycja z podstawowym wyposażeniem: 7-dniowym czasem pracy na baterii, 31 tys. ruchów na minutę, dwoma trybami pracy, sygnalizatorem czasu mycia i podstawką ładującą. W zestawie znajdziemy dwie końcówki. Te osobne też nie należą do najdroższych - dwie sztuki kosztują nieco ponad 30 zł np. na Allegro.

Air Fryer Russell Hobbs 5 l - 199 zł zamiast 299 zł

Frytkownice beztłuszczowe wciąż są hitami w polskich domach - obecnie propozycję marki Rusell Hobbs można kupić za 199 zł. Mówimy o kwestii 100 zł różnicy - najniższa cena od wprowadzenia towaru do 299 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Air Fryer za 199 zł Media Expert

Urządzenie charakteryzuje się pojemnością 5 l. Nie jest zatem to największa propozycja na rynku, ale mamy tu okno podglądowe, dzięki któremu możemy kontrolować stan przygotowania posiłku. Sprzęt wspiera 10 automatycznych programów, obsługuje się za pomocą dotykowych ekranów i małego wyświetlacza, a maksymalna temperatura to 200°C. No i ten nietypowy wygląd prezentuje się ciekawie.

Słuchawki nauszne Soundcore Space One - 199 zł (zamiast 279 zł)

W sklepie Media Expert można oszczędzić na kupnie słuchawek Soundcore Space One. Sprzęt w wersji czarnej kosztuje 199 zł, czyli 80 zł mniej względem najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

SPRAWDŹ OFERTĘ Słuchawki Soundcore Space One Media Expert

Mówimy zatem o bardziej przystępnych słuchawkach nausznych, które mogą zaskoczyć. Wygląd jest co najmniej ciekawy, za dźwięk odpowiadają 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne, a sygnał z telefonu jest przesyłany za sprawą Bluetooth 5.3 ze wsparciem kodeka LDAC. Nie brakuje tu też obsługi wyciszania otoczenia ANC, transparentności oraz długiego czasu pracy na baterii do 55 godzin - 40 z ANC. Sprzętem zarządzamy za sprawą aplikacji mobilnej.

Zasilacz NZXT 1200 W ATX 3.1 - 599 zł (zamiast 799 zł)

Dzisiejsza oferta gorącego strzału w sklepie x-kom obejmuje zasilacz komputerowy NZXT C1200 o mocy 1200 W. Sprzęt kupimy za 599 zł, czyli 200 zł taniej względem najniższej ceny 30 dni przed obniżką.

To oczywiście propozycja dla najbardziej wymagających, którzy chcą zasilić komputery z potężnymi kartami graficznymi typu RTX 5090 i RTX 5080. Charakteryzuje się standardem 80 Plus Gold - sprawnością 85 proc. przy obciążeniu 20-100 proc., to jednostka w pełni modularna, do której podpinamy kable względem uznania. Wspiera standard ATX 3.1, a więc mamy tu dedykowane złącze 12VHPWR dla kart graficznych GeForce RTX 5000 (i niektórych Radeonów RX 9000).

Tani router LTE Cudy - 110 zł (zamiast 146,99 zł)

W oficjalnym sklepie Allegro znajdziemy promocję na router Cudy LT400. Kosztuje 110 zł, zamiast ok. 147 zł - mówimy o 25-procentowej promocji.

SPRAWDŹ OFERTĘ Router Cudy LTE Allegro

To tani router stworzony z myślą o sieci 4G LTE - służy nie tylko zatem jako źródło sygnału sieci WiFi (obsługuje tylko WiFi 4 i 2,4 GHz), ale też jako modem. Jest zatem propozycją dla tych, którzy np. chcą na działce uruchomić tanią sieć WiFi, która niekoniecznie ma być szybka. Prędkość pobierania sięga 150 Mb/s, a wysyłania - do 50 Mb/s. Potrzebna jednak będzie tylko umowa z operatorem i karta nano SIM.

Telewizor Philips 55" OLED 120 Hz 4K za 3099 zł (1400 zł taniej)

Obecnie na przecenie dostępny jest 55-calowy telewizor OLED marki Philips (model 55OLED770/12). Sprzęt kosztuje 3099 zł, co w porównaniu z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką na poziomie 4499 zł jest świetną opcją.

SPRAWDŹ OFERTĘ Telewizor OLED 120 Hz 4K Allegro

W podobnych cenach najczęściej można znaleźć panele z matrycami miniLED, tutaj mamy pełnoprawnego OLED-a pracującego w rozdzielczości 4K i podwyższonej częstotliwości odświeżania 120 Hz. 55 cali dla wielu osób może nie być wystarczająco duży, ale osobiście wolałbym kupić mniejszy, a lepszy ekran nadający się nie tylko do filmów, ale też gier. Nie mamy tutaj Androida, a Titan OS. Przydatnym dodatkiem jest oświetlenie Ambilight.

Tani laptop HP 255 G10 - 1499 zł zamiast 1799 zł

W oficjalnym sklepie internetowym Allegro znajdziemy laptopa HP 255 G10 w cenie 1499 zł zamiast 1799 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Laptop HP za 1499 zł Allegro

Kupno taniego komputera mobilnego wiąże się z licznymi kompromisami. Tutaj to kwestia braku zainstalowanego systemu Windows 11. Trzeba będzie go zorganizować na własną rękę. Poza tym to naprawdę dobra konfiguracja w cenie do 1500 zł: procesor AMD Ryzen 5 7350U z 6 rdzeniami, 12 wątkami połączony z 16 GB RAM i dyskiem 512 GB. Nie jest to oczywiście najpotężniejszy czip, ale do podstawowych zadań wystarczy. Za wyświetlanie obrazu odpowiada ekran IPS o przekątnej 15,6 cala i jasności 250 nitów.

Minikompresor akumulatorowy 18V - 199 zł (zamiast 289 zł)

W sklepie Allegro znajdziemy ciekawą ofertę - minikompresor akumulatorowy 18V marki Makita. Sprzęt kosztuje 199 zł - czyli 90 zł taniej.

SPRAWDŹ OFERTĘ Minikompresor akumulatorowy 18 V Allegro

Niespełna 200 zł za taki gadżet to dobra opcja. Dlatego, że urządzenie jest wielofunkcyjne - bazuje na standardowych bateriach 18 V, które można znaleźć w różnych sprzętach podobnej kategorii. Jest przeznaczony do pompowania opon samochodowych, rowerowych oraz innych rzeczy - np. piłek. Automatycznie wyłącza się po osiągnięciu ciśnienia docelowego - maksymalnie 8,3 bara.

Słuchawki Soundcore Liberty 5 za 198 zł (zamiast 279 zł)

MediaMarkt ma promocję na słuchawki Soundcore Liberty 5 - można je kupić za 198 zł zamiast 279 zł. 82 zł różnicy w tym przypadku zmienia naprawdę wiele.

SPRAWDŹ OFERTĘ Soundcore Liberty 5 Media Markt

Właściwie trudno o lepsze słuchawki bezprzewodowe do 200 zł. W urządzeniu znajdziemy wsparcie niezłego wyciszania hałasu z otoczenia (ANC), długi czas pracy do 12 godzin - z etui ładującym rozszerzany do 48 godz. Dużą zaletą jest też wsparcie kodeka LDAC. Dźwięk? W tej cenie trudno o coś lepszego.

Magnetyczny powerbank Silver Monkey za 60 zł (69 zł taniej)

Sklep x-kom ma promocję na swój powerbank marki Silver Monkey - model Ultra Slim w cenie 59,99 zł zamiast 129 zł. To propozycja magnetyczna stworzona pod MagSafe oraz ładowanie Qi2.

SPRAWDŹ OFERTĘ Silver Monkey MagSafe 5000 mAh x-kom

Ten prosty gadżet charakteryzuje się pojemnością 5000 mAh, niską masą 120 g, grubością 9 mm. W teorii powinien wystarczyć, aby raz naładować iPhone'a z mniejszą baterią (np. model 17) do pełna. Sam używam podobnego sprzętu i jest to bardzo przydatny gadżet. Urządzenie jest ładowanie standardowym kablem USB-C.

Smartfon realme GT 6 8/256 GB - 1299 zł (700 zł taniej)

W cenie 1299 zł możemy kupić realme GT 6 8/256 GB. Telefon bez promocji kosztuje 1999 zł, więc mówimy o znaczącej różnicy na poziomie 700 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ realme GT 6 - 1299 zł Allegro

Zaznaczę, że jest to smartfon z ubiegłego roku. Ale dlatego jest tak opłacalny. Właściwie w cenie 1300 zł nie ma konkurencji. W urządzeniu znajdziemy: mocny procesor Snapdragon 8s Gen 3 oznaczający bardzo dobrą wydajność, akumulator 5500 mAh ze wsparciem ładowania o mocy 120 W czy niezły zestaw aparatów 50 Mpix główny, 8 Mpix szeroki 50 Mpix teleobiektyw.

Procesor AMD Ryzen 5 9600X - 749 zł (130 zł taniej)

Do niedzieli 30 listopada 2025 r. możemy kupić procesor AMD Ryzen 5 9600 X w kuszącej cenie - 749 zł, zamiast 849 zł (czyli 100 zł taniej). To naprawdę dobra cena za świetny procesor do gier i innych średnio skomplikowanych zadań.

SPRAWDŹ OFERTĘ AMD Ryzen 5 9600X Media Expert

Bazuje na najnowszej architekturze AMD Zen 5 i został stworzony z myślą o platformę AM5 z pamięciami DDR5. Układ nadaje się przede wszystkim do gier - oferuje tylko 6 rdzeni 12 wątków, ale obecnie to jeden z najlepszych tanich procesorów. Śmiało można go łączyć z szybkimi kartami graficznymi typu GeFroce RTX 5070 Ti oraz Radeon RX 9070 XT i będzie nadążał w rodzielczości 1440p.

Tani laptop do gier HP Victus - 2499 zł (200 zł taniej)

Sklep x-kom przecenił tani laptop do gier HP Victus 15 o 200 zł i sprzęt kosztuje 2499 zł. W domyślnej cenie urządzenie się opłace - ale dodatkowe 200 zł w urządzeniu tej klasy robi różnicę.

SPRAWDŹ OFERTĘ Laptop HP Victus x-kom

W laptopie znajdziemy zaskakująco dobre komponenty: najbardziej szokujący jest procesor AMD Ryzen 7 7445HS. To 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor - trudno znaleźć lepszą opcję w tej cenie. Karta graficzna nie jest najpotężniejsza, ponieważ to już leciwy RTX 3050, ale do prostych gier i pracy z programi wystarczy. Pamięć? Wystarczająca: 16 GB RAM i 512 GB SSD. Należy docenić też aktywowanego Windowsa 11.

Zestaw kamera 70mai A500S + tylna RC06 - 399 zł (200 zł taniej)

W sklepie Allegro mamy świetną promocję na zestaw kamerek samochodowych 70mai. Obejmuje kamerę przednią Pro Plus A500S i tylną RC06 wraz z kartą pamięci 128 GB i kosztuje 399 zł, zamiast 200 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Zestaw kamer 70mai 200 zł taniej Allegro

Sama kamerka A500S domyślnie kosztuje 389 zł, a tutaj za dopłatą dorzucają nam jeszcze moduł tylny o wartości ok. 130 zł i kartę microSD za 60 zł. Moduł przedni nagrywa w jakości aż do 1944p i ma oferować dobry obraz zarówno za dnia, jak i w nocy. Ciekawym dodatkiem jest też tryb parkowania nagrywający zdarzenia po wykryciu wstrząsu oraz informujący o zjechaniu z pasa ruchu. Po połączeniu kamer mamy nagrywanie obrazu z przodu i z tyłu.

Kierownica FANATEC Gran Turismo DD Pro - 2399 zł (600 zł taniej)

W sklepie x-kom jest oferta dnia, która potrwa do końca soboty 29 listopada - kierownica FANATEC w wersji Gran Turismo DD Pro kosztująca 2399 zł. Sprzęt domyślnie kosztuje 2999 zł, więc mówimy o przecenie 600 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Kierownica Fanatec x-kom

To zestaw stworzony do Gran Turismo i innych gier wyścigowych. Bazuje na systemie direct drive - obroty kierownicy przenosimy bezpośrednio na silnik, a nie tak jak w tańszych kierownicach na paskach lub zębatkach. Moment obrotowy to 5 nm, więc mówimy o sprzęcie dla wymagających. Zestaw obejmuje podstawowe komponenty - kierownicę o średnicy 28 cm i manipulatory nożne (dwa w zestawie, możliwość rozszerzenia). Pasuje do komputerów i konsol PlayStation.

iPhone 17 Pro 256 GB za 5256 zł (zamiast 5799 zł)

W sklepie Lantre na Allegro znajdziemy ofertę na najnowszego iPhone'a 17 Pro w wersji 256 GB. Sprzęt kosztuje 5248,99 zł, czyli ponad 550 zł taniej.

fot. Spider's Web

SPRAWDŹ OFERTĘ iPhone 17 Pro 550 zł taniej Allegro

Domyślna cena 5799 zł jest lekko przesadzona. Ten model powinien kosztować ok. 5299 zł już na starcie. W niewiele wyższej cenie - 6299 zł, czyli zaledwie 500 zł dopłaty względem standardowej ceny - można było dostać znacznie lepszego iPhone’a 17 Pro Max z większą baterią i pokaźniejszym ekranem. W ubiegłym roku iPhone 16 Pro 128 GB na start kosztował 5299 zł, ale tym razem usunięto niższą wersję i wyższa cena przeszła na portfel klientów.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 na PS5 (taniej o 66 proc.)

Space Marine 2 to stosunkowo świeża, głośna premiera, a w ramach Allegro Black Weeks da się ją dorwać za 99 zł w wersji pudełkowej, z polskimi napisami i z polską okładką. Jak na nowy tytuł AAA to sensowna cena, zwłaszcza jeśli lubisz krwawe akcyjniaki i klimat Warhammer 40K. Warto rozważyć, bo takie gry zwykle długo trzymają cenę, a tu mamy już pierwszą konkretniejszą obniżkę.

Philips LatteGo EP5443/70 – automat do kawy przeceniony ponad tysiaka (taniej o 35 proc.)

Philips LatteGo EP5443/70 to ekspres, który ogarnia cały kawowy repertuar od espresso po latte macchiato, z systemem spieniania LatteGo bez rurek – po wszystkim płuczesz tylko mały pojemnik. Masz tu m.in. wybór kilku rodzajów kaw mlecznych, regulację mocy, ilości i temperatury napoju oraz profilowanie ustawień pod domowników. W Euro RTV AGD kosztuje teraz 1949 zł, podczas gdy cena sprzed obniżki wynosiła 2999 zł, więc mówimy o obniżce rzędu ok. 35 proc.

Warto? Tak – jak na automat z systemem LatteGo i pełnym zestawem kaw mlecznych to bardzo dobra oferta na Black Friday, szczególnie jeśli przesiadasz się z kapsułek lub zwykłej kawiarki.

SPRAWDŹ OFERTĘ Philips LatteGo EP5443/70 RTV EURO AGD

Biurko elektryczne Silver Monkey ED-160 Essential – duży blat w sensownej cenie (taniej o 50 proc.)

Silver Monkey ED-160 Essential to biurko oferujące blat o długości 160 cm w kolorze ciemnego, antycznego brązu, które daje sporo miejsca na dwa monitory, klawiaturę, laptopa i inne graty, a prosta, metalowa konstrukcja wygląda bardziej jak porządne biurko do biura, niż krzykliwy gaming. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą wygodnego panelu, który umieszczony został na prawej stronie blatu. W x-komie w ostatnich 30 dniach kosztowało 799 zł, a teraz w promocji spadło do 399 zł, czyli jest o ok. 50 proc. tańsze.

Warto? Zdecydowanie tak. Jak na tej wielkości, stabilny blat w normalnym, domowo-biurowym stylu, to jest bardzo atrakcyjna oferta na Black Friday – idealna, jeśli chcesz zrobić porządną stację roboczą lub stanowisko do grania bez wydawania fortuny na gamingowe meble.

iiyama G-Master 34 – ultrapanorama 21:9 w sensownej cenie (taniej o 13 proc.)

Zakrzywiony monitor iiyama G-Master GCB3482WQSU-B1 to propozycja dla tych, którzy chcą za jednym strzałem ogarnąć pracę i granie – 34-calowy ekran UWQHD 3440 x 1440, proporcje 21:9, matryca VA i odświeżanie 120 Hz robią swoje zarówno w arkuszach kalkulacyjnych, jak i w wyścigach czy w FPS-ach. W tej ofercie monitor kosztuje niecałe 940 zł, przy najniższej cenie z 30 dni na poziomie ok. 1083 zł, więc mówimy o rabacie rzędu 13 proc.

Warto? Tak – jest to naprawdę dobra okazja na Black Friday, jeśli chcesz wejść do świata monitorów o proporcjach 21:9 bez dobijania swojego budżetu.

SPRAWDŹ OFERTĘ iiyama G-Master 34 Allegro

LG OLED55G33LA w x-kom – ścienny OLED z sensowną obniżką (taniej o 17 proc.)

W x-komie LG OLED55G33LA kosztuje teraz 4490 zł, przy 5399 zł jako najniższej cenie z ostatnich 30 dni, więc zjechał o ok. 17 proc. To 55-calowy OLED 4K z odświeżaniem 120 Hz, procesorem α9 AI 4K Gen6, wsparciem Dolby Vision i Dolby Atmos oraz kompletem funkcji pod konsole – VRR, ALLM i tryby dla graczy. Całość działa na webOS, więc Netflix, Disney+, HBO Max i reszta aplikacji są na wyciągnięcie pilota. Charakterystyczny jest tu też gallery design – telewizor jest pomyślany do powieszenia na ścianie jak obraz, z uchwytem w zestawie i bardzo płaską konstrukcją.

Warto? Jeśli celujesz w OLED-a klasy premium, który ma jednocześnie świetny obraz i wygląda elegancko na ścianie, ta oferta z x-komu jest solidną propozycją na Black Friday – rabat jest wyraźny, a nie symboliczny.

SPRAWDŹ OFERTĘ LG OLED55G33LA x-kom

Gigabyte Aero X16 – laptop z RTX 5060 przeceniony na Black Friday (taniej o 13 proc.)

Gigabyte Aero X16 w x-kom kosztuje teraz 4499 zł, przy najniższej cenie z 30 dni na poziomie 5 199 zł, więc mówimy o rabacie rzędu ok. 13 proc. W tej kwocie dostajesz Ryzena AI 7 350, 16 GB RAM, 1 TB SSD i ekran 16" QHD 165 Hz, a do tego grafikę GeForce RTX 5060, która spokojnie ogarnia zarówno nowe gry, jak i cięższe projekty wideo czy grafikę 3D.

Warto? Tak, jeśli szukasz mocnej maszyny do pracy kreatywnej i grania, a przy tym zależy Ci na realnej, wyraźnej obniżce.

SPRAWDŹ OFERTĘ Gigabyte Aero X16 x-kom

Soundcore Life Q30 – ANC i 60 godzin grania za 169 zł (15 proc. taniej)

Soundcore Life Q30 kosztują teraz w x-komie 169 zł, przy najniższej cenie z ostatnich 30 dni na poziomie 199 zł, czyli ok. 15 proc. taniej. To nauszne słuchawki z aktywną redukcją hałasu, nawet do 60 godz. pracy na baterii (ok. 40 godz. z ANC) i wygodną konstrukcją z miękkimi nausznicami – typowy złoty środek dla kogoś, kto chce sensowne ANC bez przepłacania za logo premium.

Warto? Tak, szczególnie że oprócz samej obniżki można jeszcze dorzucić promocję z 50 zł zwrotu BLIK, dzięki czemu realny koszt potrafi zejść wyraźnie niżej.

SPRAWDŹ OFERTĘ Soundcore Life Q30 x-kom

Saturator SodaStream Terra za 199 zł z gratisami (20 proc. taniej)

SodaStream Terra w MediaMarkt to jedna z tych promocji, które naprawdę mają sens – zamiast standardowych 249 zł kosztuje teraz 199 zł, czyli około 20 proc. taniej. Za tę cenę dostajesz prosty w obsłudze saturator, który pozwala robić w domu własną wodę gazowaną i napoje z bąbelkami, bez dźwigania zgrzewek i produkowania kolejnych plastikowych butelek. To dobry moment, żeby zamienić jednorazówki, na domowe bąbelki zrobić to w cenie wyraźnie niższej, niż zazwyczaj.

Czy warto? Tak, bo w zestawie prócz samego saturatora i cylindra CO2 otrzymujesz jeszcze 2 butelki Fuse i syrop smakowy.

Powerbank Anker 25 000 mAh 165 W A1695H11 – mobilne gniazdko na Black Friday (21 proc. taniej)

To nie jest typowy, mały powerbank do telefonu, tylko przenośne gniazdko dla całego zestawu elektroniki. Anker oferuje pojemność 25 000 mAh i moc do 165 W, więc bez problemu doładuje laptopa, telefon, tablet czy przenośną konsolę – często kilka urządzeń naraz. Wbudowany kabel USB-C i kilka portów sprawiają, że nie musisz pamiętać o dodatkowych przewodach, a całość jest stworzona z myślą o pracy i rozrywce w drodze, nie tylko o awaryjnym podbiciu baterii w smartfonie.

Warto? Tak, jeśli faktycznie korzystasz z laptopa i kilku urządzeń mobilnych poza domem. Do samego telefonu będzie to przesada – wtedy lepiej celować w coś mniejszego i tańszego.

SPRAWDŹ OFERTĘ Powerbank Anker A1695H11 25 000 mAh Allegro

Robot sprzątający ze stacją Ezviz RE5 Plus - 699 zł (600 zł taniej)

W oficjalnym sklepie Allegro znajdziemy świetną promocję -46 proc. na robota sprzątającego marki Evziz - model RE5 Plus. Urządzenie kosztuje 600 zł zamiast 1299 zł, czyli 600 zł taniej.

SPRAWDŹ OFERTĘ Robot sprzątający Evziz Allegro

W tej cenie otrzymujemy robota sprzątającego, który odkurza z mocą ssania na poziomie 4000 Pa i wspiera funkcję mopowania. W środku znajdziemy pojemnik na czystą wodę o pojemności 300 ml, który ma wysprzątać cały dom. Ważną częścią urządzenia jest stacja dokującą, która nie tylko go ładuje, ale też automatycznie opróżnia brud - producent mówi o 90 dni bez opróżniania worka na kurz. Całość wspiera sterowanie aplikacją.

Retrokonsola Retroid Pocket 5 - potęga w małym rozmiarze

Wiem, że hitem dnia jest konsola Nintendo Switch 2 w nieziemskiej cenie, ale za ułamek jej wartości można kupić retrokonsolę, która zapewni masę frajdy. Uruchomicie na niej gry z pierwszego Switcha, taka jest potężna oraz z PlayStation 2. Mówimy więc o ogromnej bazie gier. Konsola ma piękny ekran OLED, a tego nie ma Switch 2, więc sami widzicie. Do tego pojemna bateria 5000 mAh gwarantująca długi czas pracy, świetna stylistyka i wygodna obsługa. Bierzcie i nie pytajcie.

Retrokonsola Retroid Pocket 5 za 750 zł- żeby otrzymać taką cenę należy wpisać przy zamawianiu kod BFPL30.

SPRAWDŹ OFERTĘ Retroid Pocket 5 za dobre pieniądze AliExpress

Samsung QE75QN85D 75" QLED 4K 120Hz Tizen TV HDMI 2.1 Dolby Atmos za 4999 zł, czyli 2 koła zostają ci w kieszeni

A za dwa koła możesz kupić sobie konsolę albo ciekawy soundbar. 75-calowy telewizor Samsunga jest w świetnej cenie. To ubiegłoroczny model, który lada moment opuści sklepowe półki, ale to nic nie szkodzi, bo nadal jest jednym z najlepszych urządzeń w swojej klasie. Ekran Neo QLED zapewnia świetną jakość obrazu, a procesor AI NQ4 Gen2 pozwala algorytmom ulepszyć obrazy do wyższej jakości. Częstotliwość odświeżania 120 Hz pozwoli na płynne granie. Nie ma treści, które by źle wyglądały na tym telewizorze, a teraz możecie go kupić w historycznie niskiej cenie.

Samsung QE75QN85D 75" QLED 4K 120Hz Tizen TV HDMI 2.1 Dolby Atmos za 4999 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ Samsung 75 cali za niezłe pieniądze x-kom

iPad Air 7. generacji (2025) z M3 - 2289 zł (610 zł taniej)

W Media Expert dostępna jest promocja na najnowszego iPada Air M3 z ekranem 11 cali. Urządzenie w wersji 128 GB kosztuje 2289 zł zamiast 2899 zł, czyli 610 zł taniej.

SPRAWDŹ OFERTĘ iPad Air M3 2025 - 610 zł taniej Media Expert

Za niewiele ponad 2000 zł trudno znaleźć lepszy tablet. Na pokładzie jest procesor M3, znany ze starszych generacji MacBooków, co gwarantuje świetną wydajność na lata. Ekran to tylko 11-calowy LCD, ale wciąż oferuje bardzo dobrą jakość obrazu i rozdzielczość Full HD+. Urządzenie obsługuje zarówno Apple Pencil Pro, jak i Apple Pencil z USB-C, więc świetnie nadaje się do notatek, pracy i rysunku.

NordVPN

Jeśli szukasz sprawdzonego sposobu na ochronę swoich danych w sieci, NordVPN to idealne rozwiązanie dla Ciebie i Twoich bliskich. Usługa ochroni Cię przed cyberatakami, zabezpieczy Twoje dane przed wyciekami i umożliwi oglądanie zagranicznych seriali w komforcie własnego domu. Z jednym kontem VPN obsługuje aż do 10 urządzeń, więc możesz ze spokojem zagwarantować bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim. Przez skuteczność swoich zabezpieczeń potwierdzoną przez niezależne audyty i naprawdę szybkie połączenie, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Najlepszych VPN w 2025 Spider's Web.

Tylko teraz, ze specjalną ofertą na Black Friday, możesz otrzymać rabat 75 proc. i dodatkowe 3 miesiące korzystania z usługi gratis. To wciąż za mało? W dwuletnim pakiecie z naszym kodem „spidersweb" dodatkowe 4 miesiące zabezpieczeń za darmo. Bezpiecznego surfowania!

SPRAWDŹ OFERTĘ NordVPN NordVPN

Surfshark

Szukasz usługi VPN, która da Ci możliwość ochrony nieograniczonej liczby urządzeń? Surfshark to idealny wybór, który oprócz standardowych dla VPNów zabezpieczeń oferuje dodatkowe bariery, takie jak Alert, Alternative ID, Antivirus czy Web Content Blocker. W czasie gdy Antivirus skutecznie chroni Twój sprzęt przed złośliwym oprogramowaniem, Web Content Blocker ogranicza niechciane treści i oszczędza Ci stresu przy wyskakujących reklamach i okienkach, które widzisz nie tylko Ty, ale wszyscy dookoła.

Zależy Ci na jeszcze lepiej zachowanej prywatności? z Alternative ID utworzysz nową tożsamość internetową, a w przypadku wycieku Twoich danych usługa Alert poinformuje Cię o tym w tej samej sekundzie. W ofercie Black Friday ceny zaczynają się od 6,99zł za miesiąc, a sam Surfshark dorzuca od siebie 3 miesiące gratis.

SPRAWDŹ OFERTĘ Surfshark Surfshark

SkyShowtime - tańszy abonament aż o 40 proc.

SkyShowtime przygotował wyjątkową promocję, która pozwala cieszyć się ogromną biblioteką filmów i seriali w bardzo korzystnej cenie. To doskonały moment, by zanurzyć się w świecie rozrywki, niezależnie od tego, czy preferujesz wielkie kinowe hity, serialowe nowości, czy kultowe klasyki. Dzięki atrakcyjnej ofercie możesz uzyskać dostęp do tysięcy godzin treści bez obciążania budżetu. Biblioteka SkyShowtime jest pełna najnowszych produkcji oryginalnych i głośnych premier. Oprócz kultowej serii „Yellowstone”, znajdziesz u nas wciągające seriale takie jak „Mobland”, „Landman: Negocjator” (Sezon 2 od 21 listopada) oraz kontynuacje polskiego hitu sprzed 17 lat - „Glina. Nowy Rozdział”. Nie przegapcie również dokumentu „Krychowiak: krok od szczytu”, śledzącego kulisy kariery jednego z najbardziej znanych polskich piłkarzy. Dostępny już od 27 listopada.

1 / 2

Tylko do 1 grudnia 2025 r. możecie skorzystać z oferty, która obniża abonament aż o 40 proc. Objęte są nią oba pakiety bez reklam, czyli Plan Standard i Plan Premium. Ich ceny zostały obniżone do odpowiednio 14,99 zł i 29,99 zł. Oferta obowiązuje przez 6 miesięcy i w każdej chwili możecie z niej zrezygnować.

Robot kuchenny planetarny Zelmer ZKR1310G 1300 W za 349 zł (taniej o 250 zł)

Robot kuchenny planetarny Zelmer ZKR1310G to tani i dobry sprzęt, który właśnie stał się jeszcze tańszy - obok obniżki ceny o 40 proc. naprawdę trudno przejść obojętnie. Mocny silnik 1300 W i precyzyjny ruch planetarny sprawiają, że radzi sobie zarówno z lekkimi kremami, jak i ciężkimi ciastami drożdżowymi. W zestawie dostajesz dwie misy i komplet końcówek, więc wygodnie przygotujesz kilka etapów przepisu bez ciągłego mycia akcesoriów. Funkcja pulsacyjna i 10-stopniowa regulacja prędkości pozwalają precyzyjnie kontrolować konsystencję mas, co doceni każdy domowy cukiernik. W tej cenie to jeden z najbardziej opłacalnych robotów do codziennych i niecodziennych wypieków.

Robot kuchenny planetarny Zelmer ZKR1310G 1300 W

SPRAWDŹ OFERTĘ Robot kuchenny planetarny Zelmer ZKR1310G 1300 W Media Expert

Klawiatura Keychron K5 v2 QMK/VIA Hot Swap Keychron Super Red za 369 zł (taniej o 80 zł)

Keychron K5 V2 to popularna klawiatura mechaniczna, która właśnie wpadła do sprzedaży w najniższej od miesięcy cenie.. Smukła konstrukcja low-profile, przełączniki Keychron Super Red i solidna aluminiowa ramka sprawiają, że pisze się na niej lekko, szybko i bardzo przyjemnie. Obsługa trzech trybów łączności oraz pełna personalizacja w QMK/VIA dają ogromną swobodę, zwłaszcza jeśli lubisz dopracować układ pod siebie. Wersja hot-swap pozwala w każdej chwili zmienić charakter klawiszy bez lutowania, co czyni K5 V2 wyjątkowo wszechstronną propozycją. W tej cenie trudno o równie dopracowaną low-profile pełnowymiarówkę.

Klawiatura Keychron K5 v2 QMK/VIA Hot Swap Keychron Super Red za 369 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ Klawiatura Keychron K5 v2 QMK/VIA Hot Swap Keychron Super Red Morele

Odkurzacz pionowy Dyson V8 Advanced za cena 999 zł (taniej o 150 zł)

Dyson V8 Advanced to lekki, bezprzewodowy odkurzacz o mocy ssania 130 AW, który skutecznie usuwa kurz, włosy i sierść z podłóg oraz dywanów. Elektroszczotka Motorbar™ zapobiega plątaniu się włosów, a szczelna filtracja zatrzymuje 99,99 proc. drobnych cząsteczek i alergenów. Urządzenie działa do 40 minut na jednym ładowaniu, utrzymując stałą moc dzięki akumulatorowi 6-ogniwowemu. Waży tylko 2,54 kg, ma dobrze wyważony środek ciężkości i łatwo dociera do wysokich oraz trudno dostępnych miejsc. Oferuje też proste, higieniczne opróżnianie pojemnika i cichszą pracę dzięki poprawionej akustyce. To wszechstronny odkurzacz idealny dla właścicieli zwierząt, alergików oraz osób szukających lekkiego i skutecznego sprzętu do sprzątania całego mieszkania - od podłóg po sufit.

SPRAWDŹ OFERTĘ Dyson V8 Advanced Allegro

Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) 47 mm niebieski (najtaniej od premiery)

Galaxy Watch Ultra 2025 to smartwatch dla osób, które oczekują najwyższej jakości - zarówno pod względem wytrzymałości, jak i możliwości. Tytanowa koperta, szafirowe szkło i duży ekran 1,47 cala nadają mu solidny, premium wygląd, a przy tym gwarantują wysoką trwałość i doskonałą czytelność w każdych warunkach. Na pokładzie znajdziesz mocny Exynos W1000, 64 GB pamięci oraz pełną łączność LTE, dzięki czemu bez problemu korzystasz z nawigacji, płacisz zegarkiem czy prowadzisz rozmowy - nawet gdy telefon zostaje w domu. Jeśli zależy ci na zegarku z najwyższej półki, który łączy doskonałe wykonanie z topową wydajnością, Galaxy Watch Ultra w tej cenie to wybór, którego trudno nie rozważyć.

SPRAWDŹ OFERTĘ Samsung Galaxy Watch Ultra Empik

Lidl: robot kuchenny MC Compact (200 zł taniej)

fot. Lidl

Z okazji Black Friday Lidl obniżył cenę swojego flagowego robota kuchennego MC Smart aż o 900 zł - to najtaniej w historii. To jednak nie jest jedyna promocja dla osób lubiących gotować. Taniej kupić można nowość, czyli mniejszy model. Lidl deklaruje, że to sprzęt dla singli albo par, osób, które nie muszą przygotowywać gigantycznych porcji. Stąd mniejszy rozmiar i pewne kompromisy, jak choćby brak wyświetlacza. Zamiast tego jest dotykowy panel LCD. Sprzęt wspiera ponad 300 przepisów - czyli wprawdzie mniej niż bardziej zaawansowany i droższy MC Smart, ale wciąż sporo.

SPRAWDŹ OFERTĘ MC Connect 200 zł taniej Lidl

LEGO Architecture 21061 Notre-Dame w Paryżu (310 zł taniej)

LEGO Architecture 21061 Notre-Dame w Paryżu to imponujący zestaw składający się z 4383 elementów, który krok po kroku odtwarza kolejne etapy powstawania słynnej katedry. Model zachwyca szczegółowością i po złożeniu staje się efektowną dekoracją każdego wnętrza. Choć cena katalogowa wynosi 999 zł, ale obecnie możesz go kupić za 689 zł. To świetna okazja dla kolekcjonerów i miłośników architektury, by dodać ten wyjątkowy model do swojej kolekcji.





Klawiatura mechaniczna bezprzewodowa 75 proc. Epomaker Ajazz AK820 Pro za 243,13 zł (20 proc. taniej)

Epomaker Ajazz AK820 Pro to przystępna cenowo klawiatura dla osób chcących wejść w świat klawiatur mechanicznych,. Jej kompaktowy układ 75% z opcją Hot-Swap i pokrętłem głośności daje szerokie możliwości personalizacji, a interaktywny wyświetlacz ułatwia zmianę podświetlenia i prezentuje kluczowe informacje o stanie urządzenia. Pięć warstw wygłuszenia, uszczelkowa konstrukcja i fabrycznie nasmarowane przełączniki zapewniają miękkie, ciche i satysfakcjonujące pisanie. Do tego dochodzi pełna łączność bezprzewodowa z pollingiem 1000 Hz, tryby BT/2.4G/USB, NKRO oraz rozbudowane oprogramowanie, dzięki czemu AK820 Pro świetnie sprawdzi się zarówno przy pracy, jak i w grach - innymi słowy idealny start przygody w świecie mechów.

SPRAWDŹ OFERTĘ Klawiatura mechaniczna bezprzewodowa 75% Epomaker Ajazz AK820 Pro Amazon

Telewizor QLED SAMSUNG QE55Q6FAAU 55" 4K za 1799 zł (taniej o 600 zł)

Samsung QE55Q6FAAU to telewizor, który dzięki swojej historycznie najniższej cenie jest idealną propozycją dla osób szukających nowego sprzętu do salonu. Zastosowana w urządzeniu technologia Quantum Dot zapewnia 100 proc. natężenie kolorów i miliard odcieni, a Quantum HDR wydobywa detale z jasnych i ciemnych scen, co sprawdza się zarówno w filmach, jak i grach. Procesor Q4 Lite dba o płynne skalowanie treści do 4K i szybkie działanie systemu Tizen, który daje wygodny dostęp do aplikacji streamingowych i pozwala personalizować ekran domowy. Smukła czarna konstrukcja, szeroki zestaw portów i zabezpieczenia Samsung Knox dopełniają całość, czyniąc ten model solidnym wyborem do każdego nowoczesnego salonu.

SPRAWDŹ OFERTĘ Telewizor QLED SAMSUNG QE55Q6FAAU 55" 4K Media Markt

iPhone 16 (128 GB/biały) za 2889 zł (taniej o 580 zł)

iPhone 16 (128 GB/biały) za 2889 zł

iPhone 16 to świetna okazja dla tych, którzy rozglądają się za swoim pierwszym iPhonem, bo pomimo upływu roku czasu nie ubyło mu nic - no może poza ceną. Jego podwójny system kamer z jednostką Fusion 48 MP, rejestracją przestrzenną i ulepszonym ultraszerokokątnym obiektywem daje duże możliwości fotograficzne - od makro po wideo 3D. Czip A18 zapewnia smartfonowi szybkie działanie i dobre czasy pracy na baterii, a do tego pozwala korzystać z funkcji takich jak precyzyjne Style fotograficzne, Sterowanie aparatem czy inteligentne przetwarzanie obrazu. Całość dopełnia solidna obudowa z aluminium, nowy przycisk czynności i rozwiązania iOS 18, dzięki którym iPhone 16 pozostaje atrakcyjnym, kompletnym smartfonem dla użytkowników wchodzących do ekosystemu Apple.

Mysz Razer Basilisk V3 Pro za 379 zł (taniej o 10 proc.)

Razer Basilisk V3 Pro to ergonomiczna mysz dla graczy łącząca precyzyjny czujnik z rozbudowanym systemem personalizacji. Jej czułość na poziomie 30 000 DPI, szybki tracking i niskie opóźnienie sprawiają, że świetnie radzi sobie w dynamicznych tytułach FPS, a wygodny kształt z podpórką pod kciuk pozostaje komfortowy nawet podczas długich sesji w grach strategicznych. Jedenaście programowalnych przycisków, w tym regulowany przełącznik DPI i czterokierunkowe kółko, pozwala dostosować każdy detal, a oprogramowanie Razer umożliwia zapis pięciu profili i kalibrację podkładki. Całość dopełnia 11-strefowe podświetlenie RGB, które można zsynchronizować z resztą sprzętu, nadając swojemy stanowisku gamingowemu spójny, wyrazisty charakter. Mysz w promocyjnej cenie dostaniemy na Amazonie oraz na Morele - w tym drugim przypadku z kodem Black25.

Kontroler bezprzewodowy 8BITDO Ultimate 2.4G Hall Edition Czarny za 149 zł (taniej o 80,99 zł)

8BitDo Ultimate 2.4G Hall Edition to świetny kontroler, który sprawdzi się tak w domu, jak i w podróży - niezależnie od platformy, na której grasz. Bowiem kontrolery 8BitDo współpracują z systemem Windows, systemami Apple'a oraz Androidem. Gałki z efektem Halla zapewniają precyzję bez ryzyka driftu, a dwa tylne przyciski Pro oraz oprogramowanie 8BitDo Ultimate pozwalają tworzyć profile, zmieniać czułość drążków i przypisywać makra, co nadaje kontrolerowi zaskakująco "profesjonalny" charakter. Całość uzupełnia dołączone etui z twardej pianki EVA, które chroni urządzenie w podróży i umożliwia ładowanie bez wyjmowania kontrolera, czyniąc z Ultimate 2.4G rozwiązanie równie wygodne na kanapie, jak i w drodze.

Kontroler bezprzewodowy 8BITDO Ultimate 2.4G Hall Edition Czarny za 149 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ Kontroler bezprzewodowy 8BITDO Ultimate 2.4G Hall Edition Czarny Media Markt

Obudowa Mid-ATX NZXT H7 Flow za 218,80 zł (taniej o 173,79 zł)

Obudowa NZXT H7 Flow (2024) White, popularna wśród graczy dbających o wygląd komputera, łączy minimalistyczną estetykę z bardzo efektywnym chłodzeniem. Pionowe umiejscowienie zasilacza zwalnia miejsce na trzy dolne wentylatory 120 mm, które kierują powietrze prosto na kartę graficzną, a dołączone w zestawie (i już zamontowane) wentylatory z przodu zapewniają wysoką wydajność chłodzenia od pierwszego uruchomienia. Siatkowane panele o dużej przepustowości płynnie domykają ten system, zwiększając przepływ powietrza i ograniczając kurz bez psucia spójnego designu. Całość uzupełnia beznarzędziowy dostęp do paneli, przemyślane zarządzanie kablami oraz wygodny zestaw portów USB na górnym panelu. Ostatnio miałam okazję zbudować własny komputer i powiem z całą szczerością - gdyby mnie miesiąc temu trafił się NZXT H7 Flow za 218,80 zł, nie zastanawiałabym się dwa razy nad kupnem.

Obudowa Mid-ATX NZXT H7 Flow za 218,80 zł (taniej o 173,79 zł)

SPRAWDŹ OFERTĘ Obudowa Mid-ATX NZXT H7 Flow Amazon

iPhone 16 Pro Max 8/256 GB za 4999 zł. Okazja jakiej dawno nie

MacBook Pro 14 M5 - 500 zł taniej

W sklepie Morele znajdziemy promocję na najnowszego MacBooka Pro 14 z procesorem M5 w wersji 16/512 GB w cenie 6999 zł. Sprzęt domyślnie kosztuje 7499 zł, co oznacza przecenę na poziomie 500 zł. To obecnie najtańszy MacBook Pro na rynku i w tej cenie jest wart rozważenia.

SPRAWDŹ OFERTĘ MacBook Pro M5 500 zł taniej Morele

Bardziej zaawansowane MacBooki Pro z procesorami M4 Pro to kwestia wydatku 9500 zł, czyli dopłaty 2500 zł. Tutaj znajdziemy co prawda tylko podstawowy procesor M5, ale ten czip też zapewnia wysoką moc obliczeniową w aplikacjach. Może nie najwyższą, ale do półprofesjonalnej pracy wystraczy.

Konkurent Thermomixa od Lidla - 900 zł taniej

Lidl uruchomił promocję na robota MC Smart WiFi, którego można kupić 900 zł taniej. Sprzęt domyślnie kosztuje 2499 zł, natomiast w ramach wyprzedaży to kwestia 1599 zł. Aby skorzystać będzie potrzebna aplikacja Lidl Plus, w której musimy aktywować kod rabatowy. Dodam, że jest to największy konkurent Thermomixa TM7 wycenionego na ponad 6600 zł - sprzęt Lidla kupimy ponad cztery razy taniej.

SPRAWDŹ OFERTĘ Robot Lidla 900 zł taniej Lidl

Apple TV za 16,99 zł miesięcznie przez pół roku. Bierzcie i nie zadawajcie pytań

Może nie jest to największy serwis streamingowy, ale za to posiadający największą bazę jakościowych produkcji. Rozdzielenie, Pluribus, Fundacja, Ted Lasso, a to dopiero początek topowych seriali dostępnych na Apple TV. Z okazji Black Friday możecie mieć półroczny dostęp do platformy w zdumiewająco niskiej cenie.

Źródło: Apple

Apple TV dostępne jest w promocji za 16,99 zł przez 6 miesięcy, czyli o połowę taniej, niż wynosi cena regularna. Wystarczy zaakceptować ofertę, która wyświetli się na stronie. Ja już wziąłem, więc nie czekajcie, tylko zacznijcie oglądać.

Ninja Blast Max blender bezprzewodowy Cyber Space za 299,99 zł (taniej o 33 proc.)

Ninja Blast Max to najlepszy przyjaciel podróżników i miłośników smoothie, którzy mają mało miejsca, ale nie chcą rezygnować z pełnej mocy blendera. Bezprzewodowa lecz przemyślana konstrukcja i silnik PowerBlast radzą sobie nawet z lodem i twardymi składnikami, a automatyczne programy Auto-iQ gwarantują gładkie koktajle w kilka sekund. Kubek Twist & Go z szczelną pokrywką pozwala zabrać napój prosto z blendera do plecaka, na trening czy w podróż. Urządzenie jest lekkie, kompaktowe i oferuje do 25 miksowań na jednym ładowaniu, co czyni je idealnym wyborem do małych kuchni, biura i na wyjazdy.

Blast Max jest dostępny w oficjalnym sklepie Ninja za jedyne 299,90 zł - 33 proc. taniej względem ceny regularnej.

SPRAWDŹ OFERTĘ Ninja Blast Max Blender Bezprzewodowy Cyber Space Ninja

Myszka bezprzewodowa Logitech Lift Right Vertical za 198 zł (taniej o 29 proc.)

Logitech Lift Right Vertical to ergonomiczna mysz o pionowym kształcie, która szybko pokazuje, jak bardzo taki układ odciąża nadgarstek i poprawia komfort pracy. Kąt 57 stopni ustawia dłoń w naturalnej pozycji, a ciche kliknięcia i płynne SmartWheel sprawiają, że codzienne zadania wykonuje się ciszej i precyzyjniej. Na uwagę zasługuje także opcja personalizacji przycisków w Logi Options+ oraz łatwe przełączanie się między urządzeniami przez Easy-Switch i Flow to wyraźne ułatwienie dla osób pracujących na wielu ekranach. Lift została zaprojektowana specjalnie dla małych i średnich dłoni i powstała we współpracy z ekspertami od ergonomii, gwarantując zmianę doświadczeń podczas rutynowych zadań.

W RTV Euro AGD kosztuje teraz 159 zł, czyli 29 proc. mniej niż wynosi najniższa cena z 30 dni.

SPRAWDŹ OFERTĘ Myszka bezprzewodowa Logitech Lift Right Vertical RTV EURO AGD

Tablet Apple iPad 11. generacji (Wi-Fi/128GB) za 1399~1415,41 zł (najniższa cena w ciągu 6 msc.)

iPad stanowi to świetny początek przygody z urządzeniami Apple'a, a dla wielu prawdopodobnie także początek listu do Mikołaja - zwłaszcza gdy mówimy o najnowszym iPadzie 11. generacji. Jego ekran Liquid Retina o przekątnej 11 cali oferuje znakomitą ostrość i naturalne barwy, dzięki czemu równie dobrze nadaje się do filmów, nauki, rysunku i pracy. Procesor A16 zapewnia płynność, której nie ubędzie tabletowi przez lata. iPad został wyposażony 12-megapikselowe kamery z Center Stage pozwalają wygodnie prowadzić wideorozmowy, robić zdjęcia i skanować dokumenty, skutecznie stając się dobrym urządzeniem do pracy poza domem. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu iPadOS, który - dzięki swojej intuicyjności - nie sprawi problemów nawet najbardziej opornym użytkownikom.

Tak jak w przypadku frytkownicy beztłuszczowej Philips Ovi, iPad 11 generacji jest obecnie przeceniony o 3 proc. co zbiło jego cenę do najniższego poziomu w ciągu ostatnich 6 miesięcy - a niewykluczone także, że od czasu premiery.

Frytkownica beztłuszczowa Philips Ovi Smart 2.0 Airfryer 8,3l za 1060 zł (najniższa cena w ciągu 6 msc.)

Philips Ovi Smart 2.0 Airfryer HD9880/90 to świetny sposób na łatwe i zdrowe przygotowywanie posiłków. Bowiem urządzenie przygotowuje posiłki nawet 1,5 raza szybciej niż piekarnik i z aż o 99 proc. mniejszą ilością tłuszczu. Duża pojemność 8,3 litra pozwala zrobić obiad dla całej rodziny, a 22 tryby pracy - od pieczenia i grillowania po sous-vide i suszenie - dają ogromną swobodę działania w kuchni. Jego technologia Rapid CombiAir dba o idealną teksturę potraw, a wbudowany termometr sprawia, że mięsa zawsze wychodzą dokładnie tak, jak lubisz. Ponadto Philips daje także dostęp do aplikacji NutriU, która ułatwia planowanie posiłków dzięki setkom sprawdzonych przepisów i sugerowanym ustawieniom dla frytkownicy.

W oficjalnym sklepie Philips na Allegro urządzenie przeceniono zaledwie o 3 proc., lecz wystarczyło to, by zbić jego cenę do najniższego poziomu względem ostatnich 6 miesięcy.

Monitor Acer Nitro XZ273UX2bmiiprx (27/VA/2560x1440/240 Hz) za 649 zł (taniej o 19 proc.)

Acer Nitro XZ273UX2bmiiprx to 27-calowy, zakrzywiony monitor, który oferuje gamingowe parametry bez typowej dla tego segmentu zaporowej ceny. Panel VA o rozdzielczości WQHD zapewnia wyraźniejszy obraz niż klasyczne Full HD, a krzywizna 1000R skutecznie zwiększa wrażenie zanurzenia w grze. Do tego dochodzi 240 Hz i 1 ms VRB, czyli zestaw, który skutecznie poprawia celowanie, płynność i czytelność szybkiej akcji - szczególnie w dynamicznych grach. FreeSync Premium eliminuje rwanie obrazu, a obsługa HDR10 poprawia kontrast i dodaje głębi zarówno w grach, jak i przy filmach.

Obecnie monitor dostępny jest za 649 zł w x-kom - 150 zl mniej względem najniższej ceny z 30 dni.

SPRAWDŹ OFERTĘ Acer Nitro XZ273UX2bmiiprx x-kom

Obudowa ENDORFY Ventum 200 ARGB za 219 zł (taniej o 25 proc.)

Obudowa ENDORFY Ventum 200 ARGB to solidny wybór dla osób składających budżetowy zestaw z dobrą cyrkulacją powietrza. Kompaktowe wymiary nie zabierają miejsca na biurku, a mimo to w środku bez problemu zmieścisz płytę ATX, kartę do 315 mm i chłodnicę AIO. Siatkowy front i cztery fabryczne wentylatory Stratus 120 PWM zapewniają znacznie lepsze temperatury niż wiele skrzynek w podobnej cenie. Panel ze szkła hartowanego i subtelne ARGB dodają zestawowi charakteru bez przesady i bez konieczności dopłacania do modeli z wyższej półki.

Obecnie obudowę możesz kupić 70 zł taniej w Media Expert - a to używając kodu L1711-011225 przy finalizacji zamówienia.

SPRAWDŹ OFERTĘ Obudowa ENDORFY Ventum 200 ARGB Media Expert

PlayStation 5 Slim za 1949 zł (taniej o 22 proc.)

PlayStation 5 Slim to w praktyce pełnoprawne PS5 zamknięte w smuklejszej, lżejszej obudowie, z 1 TB szybkiego SSD i klasycznym napędem na płyty. Nadal dostajesz wszystkie bajery tej generacji: błyskawiczne ładowanie gier, rozgrywkę w 4K, ray tracing, dźwięk przestrzenny i kultowego już pada DualSense z zaawansowaną wibracją oraz adaptacyjnymi triggerami. Do tego na start w konsoli czeka Astro’s Playroom, które od razu pokazuje, po co była ta cała rewolucja z nowym kontrolerem.

PS5 Slim na Allegro kosztuje 1949 zł, czyli o 22 proc. mniej, niż cena standardowa. To zjazd do pułapu, przy którym zakup nowej generacji zaczyna mieć bardzo konkretny sens Warto? Tak. Jeśli do tej pory wstrzymywałeś się z przesiadką z PS4 albo polowałeś na moment, kiedy ceny PS5 Slim wreszcie odpuszczą, ta oferta spokojnie kwalifikuje się jako dobry strzał na Black Friday.

SPRAWDŹ OFERTĘ PlayStation 5 Slim 1 TB z napędem Allegro

Piec do pizzy Ariete 928 Pizza Italia za 269 zł (taniej o 23 proc)

Ariete 928 Pizza Italia to mały, kopułowy piec do pizzy, który nagrzewa kamienną płytę do ok. 400°C i potrafi upiec pizzę w 3-4 minuty, z chrupiącymi brzegami i dobrze wypieczonym spodem. To idealny gadżet na domowe pizzaparty – zamiast męczyć się z blaszką w zwykłym piekarniku, kładziesz placek na kamieniu i po chwili masz efekt znacznie bliższy prawdziwej pizzerii.

Warto? Tak, i to bardzo. Allegro w ramach Black Weeks schodzi tu do 269 zł, przy czym w dużych sieciach ten sam model kosztuje zwykle ok. 350-390 zł. Jak na sprzęt, który serio zmienia jakość domowej pizzy, to jest jedna z fajniejszych okazji. To prawdopodobnie sprzęt, o którym nie wiedziałeś, że go potrzebujesz, dopóki nie zobaczyłeś ceny.

SPRAWDŹ OFERTĘ Piec do pizzy Ariete 928/01 Allegro

Smartwatch HAMMER 2 Lite za 199,99 zł (taniej o 19 proc.)

Hammer 2 Lite to smartwatch z kategorii tani, ale nie byle jaki: masz wyświetlacz AMOLED 1,43 cala, rozmowy przez Bluetooth, ponadprzeciętnie wytrzymałą obudowę z wodoszczelnością 3 ATM i baterię, która przy typowym użyciu potrafi wytrzymać nawet do kilkunastu dni bez ładowarki. W zestawie są dwa paski, więc możesz od razu dopasować zegarek do bardziej sportowego albo codziennego looku.

Warto? Tak. Za około 200 zł dostajesz sensowny, niebojący się życia zegarek z AMOLED-em i rozmowami, w cenie z samego dołu rynkowych widełek – bardzo solidna propozycja na Black Friday, jeśli nie potrzebujesz ekosystemu Apple czy Samsunga. Standardowa cena zegarka to 249 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Smartwatch Hammer 2 Lite Allegro

Rabaty AliExpress

Ciągle nie znalazłeś wymarzonego gadżetu do majsterkowania? A może szukasz prezentu, który będzie nie tylko praktyczny, ale idealnie skrojony pod potrzeby twoich najbliższych? Od wyposażenia do domu, przez elektronikę czy modę, do produktów związanych z ulubionym hobby – AliExpress ma dla ciebie wszystko, czego szukasz.

Odkryj tysiące produktów w niskich cenach, które realnie ułatwią ci życie i umilą nie tylko zimowy czas – teraz, z dodatkowymi kodami rabatowymi na Black Friday:

AEPLBF03: $3 zniżki na zamówienie od $18

AEPLBF04: $4 zniżki na zamówienie od $26

AEPLBF09: $9 zniżki na zamówienie od $59

AEPLBF15: $15 zniżki na zamówienie od $89

AEPLBF20: $20 zniżki na zamówienie od $139

AEPLBF30: $30 zniżki na zamówienie od $209

AEPLBF40: $40 zniżki na zamówienie od $279

AEPLBF50: $50 zniżki na zamówienie od $329

AEPLBF70: $70 zniżki na zamówienie od $499

Kody ważne do wyczerpania puli.

SPRAWDŹ OFERTĘ AliExpress AliExpress

Amazon Kindle Paperwhite 16 GB (najnowsza generacja) za 599,99 zł (taniej o 25 proc.)

Kindle Paperwhite najnowszej generacji to złoty środek w świecie czytników e-booków: 7-calowy ekran E-Ink 300 ppi bez odblasków, podświetlenie z regulacją barwy, 16 GB pamięci na tysiące książek i wodoodporność, więc spokojnie zabierzesz go do wanny czy na plażę. To sprzęt skrojony pod jedną rzecz – wygodne czytanie.

Kindle Paperwhite 2024 na Amazonie zamiast standardowych 799,99 zł kosztuje 599,99 zł, więc mówimy tu o rabacie rzędu aż 25 proc. To przeskok z poziomu drogi, ale sensowny czytnik do kategorii warto kupić i mieć spokój na lata – tym bardziej że mówimy o oficjalnej ofercie Amazona, a nie przypadkowym sprzedawcy z marketplace.

SPRAWDŹ OFERTĘ Amazon Kindle Paperwhite Amazon

Spiders Web 01.12.2025 05:55

