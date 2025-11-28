Konkurent Thermomiksa jeszcze nie był tak tani. Pędzę do Lidla
Promocje z okazji czarnego tygodnia w Lidlu już trwają – z okazji Black Friday sklep obniżył ceny swoich robotów kuchennych.
Lidl postanowił udowodnić, że listopadowe wyprzedaże mogą naprawdę oferować ceny niższe niż kiedykolwiek. Dotychczas lidlowy konkurent Thermomiksa, MC Smart (Monsieur Cuisine) marki Silvercrest, przeceniany był w promocjach o 700 zł. Z okazji Black Friday urządzenie można kupić za 1599 zł, czyli aż o 900 zł mniej niż zwykle.
Promocja dotyczy zarówno sklepu internetowego, jak i stacjonarnych. Kluczem do niższej ceny w każdym przypadku będzie aplikacja Lidl Plus. W programie należy przejść do zakładki "Kupony" i tam wyszukać ofertę na termorobta.
Co potrafi MC Smart? Wszystko, czego od kuchennego pomocnika się oczekuje: gotuje, smaży, miksuje, ubija, ugniata, rozdrabnia i waży. Bez względu na to, czy ktoś gotuje zupę, gulasz czy szykuje ciasto - wszystkim zajmie się robot.
Jak informuje Lidl w aplikacji, rabat nalicza się na maksymalnie 10 sztuk przy jednorazowym zakupie. Dostępne kolory w sklepach stacjonarnych to biały i czarny. W internetowym znajdziemy jeszcze modele w wariantach: antracyt, czerwony, szampański. Promocja trwa do 1 grudnia.
Black Friday w Lidlu: taniej też MC Compact
To nowa wersja robota kuchennego, która kosztuje 1099 zł. Mniejsza cena to też mniejsze gabaryty: wymiary to ok. 40 × 25 × 29 cm. Model pozbawiony jest dużego kolorowego ekranu, który znajdziemy w MC Smart lub Thermomiksie. Zamiast tego jest dotykowy wyświetlacz LCD.
Nie zabrakło za to najważniejszych funkcji. Jego możliwości to:
- ugniatanie ciasta;
- gotowanie;
- gotowanie na parze (nasadka sprzedawana osobno);
- smażenie;
- miksowanie;
- siekanie
- sous vide (gotowanie w zamkniętym woreczku próżniowym);
- emulgowanie;
- ważenie.
Mniejszy rozmiar urządzenia wpływa na wielkość porcji. Producent deklaruje, że sprzęt został stworzony do przygotowania 1-3 porcji, z myślą o singlach czy parach. Ci, którzy gotują dla całej rodziny, powinni wybrać większy i droższy model. Pozostali mogą skorzystać z alternatywy, która w okresie Black Friday kosztuje jeszcze mniej.
W sklepie internetowym Lidla termorobot MC Compact z kuponem w aplikacji Lidl Plus kosztuje 899 zł – czyli 200 zł taniej. Promocja trwa do 30 listopada.
