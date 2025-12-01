Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje

Ładowanie...

W zestawieniu znajdziecie najróżniejsze generacje iPhone'ów. Te najnowsze wydane w 2025 r. niezbyt często trafiają na wyprzedaże, ponieważ fani i tak są w stanie zapłacić pełną cenę. Wyjątkiem jest iPhone Air. Tak poza tym promocje głównie dotyczą wcześniejszych wersji.

iPhone 16 Pro Max 256 GB - 4999 zł (800 zł taniej)

Na Allegro znajdziemy iPhone'a 16 Pro Max w wersji 256 GB za 4999 zł. Smartfon nie jest już dostępny w regularnej sprzedaży, dlatego sklepy wyprzedają ostatnie sztuki magazynowe.

To wciąż bardzo dobry model - zwłaszcza że jego następca, iPhone 17 Pro Max, kosztuje 6299 zł, czyli aż o 1300 zł więcej. Wybierając starszą generację, oszczędzasz ponad 1000 zł, a różnice są niewielkie. iPhone 16 Pro Max ma nieco starszy design bez aluminiowej obudowy i większej wyspy na aparat, a teleobiektyw jest odrobinę słabszy. Poza tym jednak oferuje praktycznie to samo, co nowszy model. Jeśli nie przeszkadza ci korzystanie ze starszego iPhone'a, ta oferta zdecydowanie jest warta uwagi.

iPhone 16 - 2935 zł (400 zł taniej)

W ramach tegorocznego Black Weeks można trafić na wyprzedaże iPhone’a 16. Podstawowy model z ubiegłego roku w sklepie Allegro kosztuje 2935 zł zamiast 3499 zł. To wciąż jeden z najtańszych i najbardziej opłacalnych nowoczesny smartfon Apple’a.

Mimo że iPhone 17 Air ma 6,1-calowy ekran o odświeżaniu "tylko" 60 Hz, reszta możliwości robi wrażenie. Telefon oferuje wydajny procesor A18, 128 GB pamięci na dane, solidny zestaw aparatów - 48 Mpix główny i 12 Mpix szeroki - oraz nowoczesny wygląd z dynamiczną wyspą. W porównaniu do tegorocznego zwykłego iPhone’a 17 tracimy niewiele, a można sporo zaoszczędzić.

iPhone Air - dzięki promocjom staje się coraz lepszy (-250 zł)

iPhone Air to tegoroczna nowość - cienki model zastąpił dotychczasową linię Plus. Problemem była jednak wysoka cena startowa na poziomie 5299 zł, która szybko spadła do ok. 5050 zł. Dzięki aktualnej promocji jest jeszcze taniej - sprzęt kupimy za ok. 4799 zł.

Oznacza to, że w ciągu dwóch miesięcy telefon staniał aż o 500 zł. To wciąż model z jednym aparatem na przodzie i baterią nieco ustępującą nowszym iPhone’om. Jeśli jednak nie potrzebujecie najlepszego akumulatora i zestawu aparatów, a chcecie ładnie wyglądający i smukły telefon, iPhone Air w tej cenie wciąż jest wart rozważenia.

iPhone 15 za 2747 zł (250 zł taniej)

W sklepie Amazon znajdziemy promocję na iPhone 15, który kosztuje 2747,90 zł, czyli ok. 250 zł mniej niż w innych sklepach z elektroniką. To dwuletni model, który mimo wszystko nie odbiega znacznie możliwościami od nowszego iPhone’a 16 czy 17.

W telefonie znajdziemy nowoczesny ekran z dynamiczną wyspą, choć wciąż z odświeżaniem 60 Hz. Aparat pozostaje bardzo dobry, a wydajność i wsparcie oprogramowania trzymają wysoki poziom. W cenie poniżej 2700 zł warto.

Albert Żurek 01.12.2025 15:03

