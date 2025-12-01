Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje

Black Friday 2025 jest już za nami, jednak w sklepach pojawiły się promocje z okazji Cyber Monday, więc wciąż znajdziemy promocje na iPhone'y. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych promocji na smartfony Apple’a.

Albert Żurek
Black Friday 2025 iPhone
REKLAMA

W zestawieniu znajdziecie najróżniejsze generacje iPhone'ów. Te najnowsze wydane w 2025 r. niezbyt często trafiają na wyprzedaże, ponieważ fani i tak są w stanie zapłacić pełną cenę. Wyjątkiem jest iPhone Air. Tak poza tym promocje głównie dotyczą wcześniejszych wersji.

REKLAMA

Black Friday na Spider’s Web :black_heart: Promocje widać czarno na białym

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę Black Friday 2025 z najlepszymi promocjami i zestawieniami okazji, które warto zgarnąć. Do tego prowadzimy live bloga z ofertami, gdzie wrzucamy najciekawsze hity sprzedażowe i kody rabatowe.

iPhone 16 Pro Max 256 GB - 4999 zł (800 zł taniej)

Na Allegro znajdziemy iPhone'a 16 Pro Max w wersji 256 GB za 4999 zł. Smartfon nie jest już dostępny w regularnej sprzedaży, dlatego sklepy wyprzedają ostatnie sztuki magazynowe.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
iPhone 16 Pro Max
Allegro

To wciąż bardzo dobry model - zwłaszcza że jego następca, iPhone 17 Pro Max, kosztuje 6299 zł, czyli aż o 1300 zł więcej. Wybierając starszą generację, oszczędzasz ponad 1000 zł, a różnice są niewielkie. iPhone 16 Pro Max ma nieco starszy design bez aluminiowej obudowy i większej wyspy na aparat, a teleobiektyw jest odrobinę słabszy. Poza tym jednak oferuje praktycznie to samo, co nowszy model. Jeśli nie przeszkadza ci korzystanie ze starszego iPhone'a, ta oferta zdecydowanie jest warta uwagi.

iPhone 16 - 2935 zł (400 zł taniej)

W ramach tegorocznego Black Weeks można trafić na wyprzedaże iPhone’a 16. Podstawowy model z ubiegłego roku w sklepie Allegro kosztuje 2935 zł zamiast 3499 zł. To wciąż jeden z najtańszych i najbardziej opłacalnych nowoczesny smartfon Apple’a.

Allegro
iPhone 16
Allegro

Mimo że iPhone 17 Air ma 6,1-calowy ekran o odświeżaniu "tylko" 60 Hz, reszta możliwości robi wrażenie. Telefon oferuje wydajny procesor A18, 128 GB pamięci na dane, solidny zestaw aparatów - 48 Mpix główny i 12 Mpix szeroki - oraz nowoczesny wygląd z dynamiczną wyspą. W porównaniu do tegorocznego zwykłego iPhone’a 17 tracimy niewiele, a można sporo zaoszczędzić.

iPhone Air - dzięki promocjom staje się coraz lepszy (-250 zł)

iPhone Air to tegoroczna nowość - cienki model zastąpił dotychczasową linię Plus. Problemem była jednak wysoka cena startowa na poziomie 5299 zł, która szybko spadła do ok. 5050 zł. Dzięki aktualnej promocji jest jeszcze taniej - sprzęt kupimy za ok. 4799 zł. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
x-kom
iPhone Air
x-kom

Oznacza to, że w ciągu dwóch miesięcy telefon staniał aż o 500 zł. To wciąż model z jednym aparatem na przodzie i baterią nieco ustępującą nowszym iPhone’om. Jeśli jednak nie potrzebujecie najlepszego akumulatora i zestawu aparatów, a chcecie ładnie wyglądający i smukły telefon, iPhone Air w tej cenie wciąż jest wart rozważenia.

iPhone 15 za 2747 zł (250 zł taniej)

W sklepie Amazon znajdziemy promocję na iPhone 15, który kosztuje 2747,90 zł, czyli ok. 250 zł mniej niż w innych sklepach z elektroniką. To dwuletni model, który mimo wszystko nie odbiega znacznie możliwościami od nowszego iPhone’a 16 czy 17.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
iPhone 15
Allegro

W telefonie znajdziemy nowoczesny ekran z dynamiczną wyspą, choć wciąż z odświeżaniem 60 Hz. Aparat pozostaje bardzo dobry, a wydajność i wsparcie oprogramowania trzymają wysoki poziom. W cenie poniżej 2700 zł warto. 

REKLAMA

Więcej o promocjach z okazji Black Weeks przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
01.12.2025 15:03
Tagi: AppleBlack FridayBlack WeekiPhonepromocjeSmartfony
Najnowsze
14:56
Cyber Monday: smartfony w ekstra promocjach. To już ostatni moment
Aktualizacja: 2025-12-01T14:56:09+01:00
14:44
Cyber Monday - live blog. Wyszukujemy dla was tylko najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-12-01T14:44:55+01:00
13:47
Ptak Warsaw Expo szykuje mocny 2026 rok. Mnóstwo wydarzeń
Aktualizacja: 2025-12-01T13:47:43+01:00
13:28
Cyber Monday w NordVPN. Prywatność nawet 75 proc. taniej
Aktualizacja: 2025-12-01T13:28:21+01:00
13:21
Bankomaty znikają w zawrotnym tempie. Co z dostępem do gotówki?
Aktualizacja: 2025-12-01T13:21:37+01:00
12:51
Amazon Development Center w Gdańsku zaskoczyło. Nie wiedziałem, że to my tworzymy mózg Alexy
Aktualizacja: 2025-12-01T12:51:24+01:00
12:24
Dobre wiadomości z orbity. Polskie wojsko zameldowało pełen sukces
Aktualizacja: 2025-12-01T12:24:28+01:00
11:49
Polska kolej potężnie przyspieszy "Rozmawiamy o 350 km/h"
Aktualizacja: 2025-12-01T11:49:50+01:00
11:12
Nie odróżnisz sztucznej muzyki od prawdziwej. Strasznie przykre wyniki badań
Aktualizacja: 2025-12-01T11:12:12+01:00
10:44
Cyber Monday: najlepsze promocje na smartwatche. Te okazje są nie do przegapienia
Aktualizacja: 2025-12-01T10:44:56+01:00
10:16
Kometa 3I/Atlas jest nienaturalnie regularna. "Dowód na obcą technologię"
Aktualizacja: 2025-12-01T10:16:03+01:00
9:40
Ruszyła Goryla.pl. TV Republika ma własne Allegro i jest śmiesznie
Aktualizacja: 2025-12-01T09:40:32+01:00
8:48
Drogie słuchawki się boją. Google Pixel Buds 2a mają coś mocnego
Aktualizacja: 2025-12-01T08:48:45+01:00
8:17
Cztery minuty dziennie i oszczędzasz na dentyście. Sposób na skuteczne mycie zębów
Aktualizacja: 2025-12-01T08:17:02+01:00
8:00
Chcesz YouTube'a bez reklam? Cena za wygodę jest przerażająca
Aktualizacja: 2025-12-01T08:00:08+01:00
7:06
Lotnisko w Balicach powinni zamknąć na stałe. Pasażerowie klną, a linie robią sobie jaja
Aktualizacja: 2025-12-01T07:06:36+01:00
6:36
Pendolino w końcu jak samolot. PKP Intercity ułatwi planowanie wyjazdów
Aktualizacja: 2025-12-01T06:36:25+01:00
6:35
Cienki iPhone przydał się. Pokazał, że nie potrzebujemy cienkich telefonów
Aktualizacja: 2025-12-01T06:35:21+01:00
6:30
Polskie radio atomowe słyszy rzeczy, których nie słychać. "Zalążek nowej potężnej technologii"
Aktualizacja: 2025-12-01T06:30:00+01:00
6:15
mObywatel z nowością dla studentów. Można wyrzucić plastik
Aktualizacja: 2025-12-01T06:15:00+01:00
6:00
Gdzie są zakłócenia GPS w Polsce? Uruchomili platformę, gdzie można to sprawdzić
Aktualizacja: 2025-12-01T06:00:00+01:00
19:21
Największe polskie lotnisko zamontuje skanery. Oby szybko, bo pasażerowie się niecierpliwią
Aktualizacja: 2025-11-30T19:21:43+01:00
18:50
Myślałem, że internet zepsuje mi zbieractwo. Sprawił, że jest jeszcze lepsze
Aktualizacja: 2025-11-30T18:50:16+01:00
17:48
Za chwilę podsumujemy rok w liczbach. Ale co nam to da?
Aktualizacja: 2025-11-30T17:48:56+01:00
16:30
Black Friday: najlepsze promocje na laptopy. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-11-30T16:30:48+01:00
16:20
Przed nami wyjątkową pełnia Księżyca. Ostatnia taka okazja w 2025 r.
Aktualizacja: 2025-11-30T16:20:00+01:00
16:10
Polskie Abramsy dostaną anioła stróża. Nowa bestia wyciągnie czołg z każdego piekła
Aktualizacja: 2025-11-30T16:10:00+01:00
16:00
Polska kupuje latające cysterny. Nowe samoloty zmienią oblicze naszej armii
Aktualizacja: 2025-11-30T16:00:00+01:00
11:43
Kometa 3I/ATLAS - czy uda się zobaczyć? Przewodnik dla początkujących obserwatorów
Aktualizacja: 2025-11-30T11:43:40+01:00
7:55
Polska koparka księżycowa po próbach. Zrobili jej warunki jak na Srebrnym Globie
Aktualizacja: 2025-11-30T07:55:00+01:00
7:44
Hubble zagląda do Zaginionej Galaktyki. W środku coś pięknego
Aktualizacja: 2025-11-30T07:44:00+01:00
7:33
Stworzyli robota, który smakuje owocami. Po robocie można go zjeść
Aktualizacja: 2025-11-30T07:33:00+01:00
7:22
Dostajesz maila od PGE i się cieszysz. Tymczasem chcą cię okraść
Aktualizacja: 2025-11-30T07:22:00+01:00
7:12
W Krakowie zakaz fajerwerków w Sylwestra. Przełomowa decyzja
Aktualizacja: 2025-11-30T07:12:00+01:00
7:01
Co się stanie, gdy przez ciało przeleci czarna dziura? Są wyliczenia
Aktualizacja: 2025-11-30T07:01:00+01:00
16:50
Każdy będzie mógł pogrzebać w kodzie mObywatela. Polska idzie na całość
Aktualizacja: 2025-11-29T16:50:00+01:00
16:40
Każdy sklep będzie bankomatem. Twój osiedlowy też
Aktualizacja: 2025-11-29T16:40:00+01:00
16:30
Znaleźliśmy kontr-algorytm na hejt i polaryzację. Social media staną się używalne?
Aktualizacja: 2025-11-29T16:30:00+01:00
16:20
Apple wraca do Intela. Spokojnie, nie cofamy się w rozwoju
Aktualizacja: 2025-11-29T16:20:00+01:00
16:10
DeepSeekMath-V2 szokuje. Wygrywa najważniejsze konkursy matematyczne
Aktualizacja: 2025-11-29T16:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA