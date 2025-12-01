ChatGPT z irytującym elementem w interfejsie. Koniec tego dobrego

Ładowanie...

Od trzech lat użytkownicy korzystali z ChatGPT w podstawowej wersji całkowicie za darmo. Owszem -dostępne były słabsze modele, ale nikt nie musiał znosić reklam rodem z YouTube'a. Wygląda na to, że teraz się to zmieni.

REKLAMA

ChatGPT z reklamami. Tego w aplikacji OpenAI jeszcze nie było

Wygląda na to, że darmowy dostęp do najpopularniejszej usługi AI niebawem może wiązać się z większymi niedogodnościami i ograniczeniami. Użytkownik serwisu X Tibor Blaho odkrył, że w kodzie źródłowym aplikacji ChatGPT w wersji beta na Androidzie pojawiła się wzmianka sugerująca nadchodzące reklamy.

Linijki kodu mają odnosić się do "funkcji reklam", "reklam w wyszukiwarce" oraz "karuzelą reklam w wyszukiwarce". Rozwiązania nie są jeszcze dostępne w testowym wydaniu oprogramowania. Wygląda jednak na to, że OpenAI ma być gotowe do rychłego wdrożenia komunikatów związanych z reklamami w wielu zakamarkach aplikacji.

Aby rozszerzyć kontekst, Tibor Blaho podał także inną ciekawą informację. Dzięki czemu możemy połączyć kropki z poprzednimi wydarzeniami. Według The Information firma OpenAI wcześniej w tym roku miała przejąć 630 byłych pracowników Mety - spółki odpowiadającej za Facebooka czy Instagrama.

Dlaczego to takie istotne? Meta od zawsze specjalizowała się w dostarczaniu rozwiązań bazujących na reklamach i ich profilowaniu. Do nowego zespołu OpenAI dochodzi mnóstwo osób, które wcześniej pełniły wysokie funkcje kierownicze, a to sprawia, że firma zyskała znaczące możliwości implementacji nowych funkcji związanych z reklamami.

Warto zauważyć, że twórcy ChataGPT już wcześniej wypowiadali się na temat integracji reklam ze sztuczną inteligencją. Sam Altman w zeszłym roku jednak był sceptyczny co do tego pomysłu - połączenie reklam i AI według niego miało być “wyjątkowo niepokojące” i że ma to być “ostateczność dla naszego modelu biznesowego”. Jednak nie był zupełnie przeciwny integracji.

Kilka miesięcy temu dyrektor generalny firmy powtórzył, że nie jest przeciwny temu pomysłowi. Nowe doniesienie z serwisu X nie do końca wskazują na to, gdzie te reklamy mają zostać umieszczone. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że tego typu nowość będzie częścią darmowego planu ChataGPT. To sugerowałoby, że płatne wersje - w tym ChatGPT GO - otrzymają kolejne przewagi nad wersją podstawową.

Więcej o sztucznej inteligencji przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Albert Żurek 01.12.2025 16:04

Ładowanie...