ChatGPT z irytującym elementem w interfejsie. Koniec tego dobrego

Wygląda na to, że ChatGPT już niedługo może wyświetlać reklamy. Aplikacja, która do tej pory była wolna od jakichkolwiek wypełniaczy, szykuje sporą zmianę.

Albert Żurek
ChatGPT reklamy
Od trzech lat użytkownicy korzystali z ChatGPT w podstawowej wersji całkowicie za darmo. Owszem -dostępne były słabsze modele, ale nikt nie musiał znosić reklam rodem z YouTube'a. Wygląda na to, że teraz się to zmieni.

ChatGPT z reklamami. Tego w aplikacji OpenAI jeszcze nie było

Wygląda na to, że darmowy dostęp do najpopularniejszej usługi AI niebawem może wiązać się z większymi niedogodnościami i ograniczeniami. Użytkownik serwisu X Tibor Blaho odkrył, że w kodzie źródłowym aplikacji ChatGPT w wersji beta na Androidzie pojawiła się wzmianka sugerująca nadchodzące reklamy.

Linijki kodu mają odnosić się do "funkcji reklam", "reklam w wyszukiwarce" oraz "karuzelą reklam w wyszukiwarce". Rozwiązania nie są jeszcze dostępne w testowym wydaniu oprogramowania. Wygląda jednak na to, że OpenAI ma być gotowe do rychłego wdrożenia komunikatów związanych z reklamami w wielu zakamarkach aplikacji.

Aby rozszerzyć kontekst, Tibor Blaho podał także inną ciekawą informację. Dzięki czemu możemy połączyć kropki z poprzednimi wydarzeniami. Według The Information firma OpenAI wcześniej w tym roku miała przejąć 630 byłych pracowników Mety - spółki odpowiadającej za Facebooka czy Instagrama.

Dlaczego to takie istotne? Meta od zawsze specjalizowała się w dostarczaniu rozwiązań bazujących na reklamach i ich profilowaniu. Do nowego zespołu OpenAI dochodzi mnóstwo osób, które wcześniej pełniły wysokie funkcje kierownicze, a to sprawia, że firma zyskała znaczące możliwości implementacji nowych funkcji związanych z reklamami. 

Warto zauważyć, że twórcy ChataGPT już wcześniej wypowiadali się na temat integracji reklam ze sztuczną inteligencją. Sam Altman w zeszłym roku jednak był sceptyczny co do tego pomysłu - połączenie reklam i AI według niego miało być “wyjątkowo niepokojące” i że ma to być “ostateczność dla naszego modelu biznesowego”. Jednak nie był zupełnie przeciwny integracji. 

Kilka miesięcy temu dyrektor generalny firmy powtórzył, że nie jest przeciwny temu pomysłowi. Nowe doniesienie z serwisu X nie do końca wskazują na to, gdzie te reklamy mają zostać umieszczone. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że tego typu nowość będzie częścią darmowego planu ChataGPT. To sugerowałoby, że płatne wersje - w tym ChatGPT GO - otrzymają kolejne przewagi nad wersją podstawową.

01.12.2025 16:04
Tagi: ChatGPTReklamySztuczna inteligencja (AI)
