Według źródeł redakcji Bloomberga, Apple nie zmniejszył zamówień na nowe iPhone’y, ale też ich nie zwiększył. Co jest anomalią, bo firma ta niemal zawsze z roku na rok zwiększa swoje zamówienia, przewidując, że - jak zawsze - sprzeda więcej telefonów niż w roku poprzednim. Tymczasem na 2022 r. zamówiono ponoć 220 mln iPhone’ów, czyli tyle samo, co w roku ubiegłym. I to pomimo tego, że iPhone 14 ma podobno oferować istotne usprawnienia i mieć czym kusić posiadaczy poprzednich modeli.