Wykonywanie i przeglądanie zdjęć będzie na Realme 9 4G prawdopodobnie bardzo dużą przyjemnością. Gdzie więc Realme poszło na kompromis, by zachować niską cenę telefonu? Właściwie to wszędzie indziej. Nawet jego nazwa sugeruje, że zdecydowano się zaoszczędzić nawet na układzie centralnym, który jest pozbawiony modemu 5G. To Snapdragon 680 z Adreno 610, LTE, Wi-Fi 5 i Blutoothem 5.1. Powinien wystarczyć do normalnego użytkowania aplikacji i social mediów, jednak to raczej nie jest telefon dla graczy i osób dużo na telefonie pracujących ze służbowymi aplikacjami.