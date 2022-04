Jak przesłać zdjęcia z telefonu na komputer? Jak łatwo je zgrać?

Jeżeli użytkownik ma potrzebę pobrać zdjęcia z aplikacji do pamięci komputera (na przykład by skorzystać z własnego edytora, może to zrobić zaznaczając poszczególne zdjęcia kursorem. Po najechaniu nim na zdjęcie, w jego lewym górnym rogu pojawia się kółeczko do zaznaczenia. Po kliknięciu we wszystkie kółeczka przy interesujących użytkownika zdjęciach, należy wybrać menu w prawym górnym rogu (trzy pionowe kropki), kliknąć w Pobierz. Zdjęcia zostaną pobrane do folderu Pobrane bądź innego na danym komputerze wskazanego przez użytkownika.