Aplikacje do usuwania niechcianych elementów ze zdjęcia. Tak zostaniesz fotografem doskonałym

Wystarczy chwila nieuwagi, by idealne ujęcie zostało zmarnowane. Nieistotne czy chodzi to o tzw. mistrzów drugiego planu, czy elementy otoczenia, które psują nam kompozycję - istotne jest to, że na fotografii znalazł się szczegół, który zdecydowanie do niego nie pasuje. Jak go usunąć?



Oczywiście można wykorzystać takie kombajny do obróbki zdjęć jak Photoshop, ale co zrobić jeśli szybko chcemy usunąć zbędny segment z fotografii od razu na smartfonie?