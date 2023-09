Google Magic Editor - co to jest i jak działa? AI ogarnie twoje zdjęcia

Sztuczna inteligencja zaczyna się panoszyć w wielu dziedzinach i niedługo szykuje się mocniejsze wejście do narzędzi edycyjnych w Zdjęciach Google. Niestety, jak na razie potwierdzono tę opcję wyłącznie dla smartfonów Google Pixel.



Trzeba powiedzieć, że nie będzie to pierwsze spotkanie aplikacji Zdjęcia Google ze sztuczną inteligencją. Taka funkcja jak Magiczna Gumka (Magic Eraser) już od dawna korzysta z algorytmów opartych na AI. Wszystko wskazuje na to, że był to jedynie wstęp do szerszego zastosowania takich technologii.