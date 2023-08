Jaka nowa gra na telefon? Gram na smartfonie, bo nie stać mnie na kartę graficzną

Po prawdzie wciąż nie możemy się doczekać daty wydania na mobilki Assassin's Creed: Jade i nadal czekamy na The Division Resurgence, COD: Warzone Mobile i Rainbow Six Mobile, ale to nie oznacza, że na smartfonach nie ma w co pograć. Co w ogóle słychać u smartfonowych wydawców gier?



Z kiepskich wieści - Apex Legends Mobile i Battlefield Mobile zostały skasowane. EA bez litości tnie koszty w firmie, ale miejmy nadzieję, że nie odpuści mobilnego rynku rozrywki.