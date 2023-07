Remove Background to narzędzie do usuwania tła ze zdjęcia oferowane przez twórców bezpłatnej aplikacji do edycji zdjęć, Pixlr. Zaletą Remove Background (jak i Pixlr) jest fakt, że jest to pełnoprawna aplikacja dostosowana do wszystkich trzech najpopularniejszych platform: komputerów i laptopów (aplikacja dostępna w przeglądarce, bez pobierania) oraz jako aplikacja na telefony z systemem Android i iOS. Jak to działa?