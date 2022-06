Mimo to aplikacja ta zawiera stale powiększającą się bibliotekę interaktywnych samouczków, które nauczą każdego amatora edytować zdjęcia niczym profesjonalista. Jedną z jej największych zalet jest to, że działa z plikami RAW i nie próbuje zrobić wszystkiego dla wszystkich. Zamiast tego koncentruje się na zapewnieniu zestawu wysokiej jakości narzędzi przedstawionych za pomocą prostych suwaków do pracy z ekspozycją, kolorem, selektywną edycją, filtrami i tak dalej. Co więcej, zmiany nie są trwałe, więc zawsze możesz wrócić do oryginalnego obrazu.