Jaka karta graficzna do AI? Najlepsze grafiki do sztucznej inteligencji

Ile karta graficzna do modeli neuronowych powinna mieć pamięci? Obliczenia AI często wymagają dużej ilości pamięci graficznej (VRAM) - przyjmuje się, że 16 GB VRAM to dobra ilość na start, chociaż to zależy od zastosowania (nie wszystkie zadania związane z AI są tak pamięciożerne, np. modele NLP), a i 24 GB może zapełnić bez specjalnego wysiłku. Stąd też pomysły, by wykorzystać do obliczeń AI nawet zintegrowane grafiki AMD Radeon, bowiem można przypisać do nich 16 GB pamięci graficznej. Nie omieszkaliśmy tego sprawdzić i wyniki zintegrowanej grafiki Radeon Vega 8 w procesorze Ryzen 7 5700G możecie sprawdzić na poniższych wykresach.