Najlepsza karta graficzna - ranking najnowszych układów graficznych 2024

Wybór najlepszej karty graficznej, czy to w laptopie, czy komputerze stacjonarnym, nie jest prosty. W sprzedaży znajduje się mnóstwo modeli i jeśli ktoś nie śledzi rynku, to wśród natłoku różnorodnych układów graficznych może się poczuć po prostu zagubiony.



Która karta jest nowa, a która stara? Które modele są bardzo wydajne, a które nie? Na które zwrócić uwagę, a które ominąć szerokim łukiem? W naszym rankingu skupiamy się na najnowszych rozwiązaniach, bowiem warto inwestować w nowy sprzęt, który jest wyposażony w najnowsze nowinki technologiczne i może nam posłużyć zdecydowanie dłużej. Jego wartość będzie też spadać wolniej i później można go odsprzedać, odzyskując przynajmniej część początkowej ceny.