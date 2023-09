AMD wbija na pełnej do rywalizacji w średnim segmencie kart graficznych. Test Radeona RX 7800 XT i 7700 XT

To nie są karty graficzne, których premierowa relacja ceny do wydajności wzbudzi nasz zachwyt. Generalnie rzecz biorąc obie karty to bardzo przyzwoite konstrukcje, wyposażone w odpowiednią dla segmentu pojemność VRAM, ale jeśli w cenie 7800 XT mogę dostać GeForce RTX 4070, który wprawdzie ma nieco mniej pamięci (12 GB), ale ma wydajniejsze rdzenie RT i wsparcie DLSS 3.5 to wybór prosty nie jest. AMD po prawdzie szykuje się do wprowadzenia FSR3, ale zanim technologia ta zostanie zaimplementowana w grach, to minie trochę czasu. Tam gdzie w grach nie ma ray-tracingu, bądź jest jedynie jego szczypta (Far Cry 6 czy Forza Horizon 5) to Radeon RX 7800 XT może górować nad GeForce RTX 4070. Tam gdzie wydajność w RT liczy się bardziej (Cyberpunk 2077) będzie musiał uznać wyższość karty NVIDII - na ustawieniach RT Ultra w FHD GeForce RTX 4070 robi 60 klatek na sekundę, podczas gdy 7800 XT zaledwie 45.