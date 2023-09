Antyaliasing, czyli wygładzanie krawędzi. Grafika w grach może wyglądać znacznie lepiej

Dawniej antyaliasing był niezwykle ważnym ustawieniem jakości grafiki w grach, bowiem niewygładzone krawędzie były znacznie bardziej widoczne w niższych rozdzielczościach. Dodatkowo często do tego dochodziło migotanie sąsiadujących elementów obrazu o wysokim kontraście.



Im wyższa rozdzielczość tym poszarpane krawędzie będą mniej widoczne, ale to nie oznacza, że na przykład w rozdzielczości 4K UHD możemy w ogóle zrezygnować z antyaliasingu. Wygładzanie krawędzie praktycznie zawsze polepszy jakość obrazu, ale czasem... w ogóle nie ma potrzeby by stosować tę technologię. Mowa tu o wykorzystaniu skalowania DLSS/FSR, co dokładniej wyjaśniamy w dalszej części tekstu.