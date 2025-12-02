Ostateczny dowód wyższości iPhone'a nad Androidem. Dua Lipa rozstrzygnęła wojnę

Ładowanie...

Dyskusja o tym, który system operacyjny jest lepszy i która marka to król smartfonów trwa od dekad. Każdy się w niej wypowiedział, okopał na stanowisku i większość zachwala swój własny wybór. Czasem jednak świat pokazuje, że kwestię, która z natury wydawała się nierozwiązywalna, może rozwiązać, ktoś kto nie zajmuje się danym zagadnieniem zawodowo. Gwiazda pop pokazała co jest lepsze, a przy okazji dostarczyła świetny materiał marketingowy.

Dua Lipa udowodniła kto ma rację. iPhone rządzi

Wyobraź sobie sytuację jedną ma milion. Jesteś na koncercie swojej ulubionej gwiazdy, która rozpala wyobraźnię milionów. Udało ci się dopchać pod samą scenę, a to już duże wyzwanie, a nagle piosenkarka nachyla się nad tobą, żeby zrobić zdjęcie lub nagrać film twoim telefonem. Myślisz, że właśnie umarłeś i w ekspresowym tempie trafiłeś do raju. Świat zamigotał tysiącem barw, ale nagle na horyzoncie widzisz mrok. Gwiazda nie potrafi obsłużyć twojego telefonu. Wszystko idzie jak krew w piach. Dlaczego? Bo stojąc przed wyborem Samsung, Realme, Oppo, Motorola vs iPhone postawiłeś na złego konia. Zresztą, zobaczcie sami:

Na filmie widzimy jak Dua Lipa nie radzi sobie z obsługą Samsunga, oddaje go fanowi i bierze od innego iPhone'a, żeby nagrywać wspólny występ. Nie mam żadnych pytań, gdybym był na miejscu właściciela telefonu z Androidem, to w tej chwili paliłbym go rytualnie pod najbliższym Apple Store. Mógł mieć cudowny filmik, wspomnienia na resztę życia, a jest tylko zawód i swoiste rozczarowanie.

Dlaczego tak się dzieje? To przykład tego, że przyzwyczajamy się do obsługi telefonów, które używamy. Sam w związku z pracą regularnie zmieniam telefony, więc ogarniam obsługę różnych modeli, ale przeciętni użytkownicy zamykają się w swoich bańkach. Użytkownik Androida będzie miał początkowy problem z obsługą iOS i odwrotnie. To naturalne, ale czasem może prowadzić do takich smutnych sytuacji jak na filmie. Niestety szansa na nagranie życia przeszła, więc jeżeli nie chcecie powtórzyć losu tego fana, to lepiej sprawdźcie sobie iPhone'a, bo to najpopularniejszy wybór wśród gwiazd.

Gdybym była marketingowcem Samsunga to właśnie umawiałbym się na rozmowę z menadżerem Dua Lipy, żeby nawiązać współpracę reklamową i rozwiązać ten lekki kryzysik androidowy. Zapłaciłbym dużo, żeby gwiazda nagrywała koncerty telefonem marki, w której pracuję. W końcu takie sceny działają na wyobraźnię.

Paweł Grabowski 02.12.2025 13:47

