Czy warto kupić składanego smartfona? Sprawdzamy wszystkie zalety i wady składaków

By to było możliwe, składane smartfony - w przeciwieństwie do dobrze nam znanych zwykłych smartfonów - posiadają ekran OLED wykończony plastikiem, a nie szkłem. Zastosowanie stosunkowo elastycznego plastiku pozwala smartfonowi na składanie się. Z kolei ekrany OLED są wykonane z materiałów organicznych, które emitują światło, gdy przepływa przez nie prąd. Nie wymagają one podświetlenia do działania, dzięki czemu otwierają one furtkę producentom smartfonów do tworzenia ekranów z różnych materiałów, w tym elastycznego plastiku.