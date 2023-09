Starcie tytanów. Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Motorola razr 40 Ultra

Pełną recenzję Motoroli razr 40 Ultra mogliście przeczytać na naszych łamach, więc po szczegóły zapraszam do niej. Gdy oddawałem egzemplarz testowy, to usłyszałem, że Motorola z chęcią udostępni jeszcze raz swój model do porównania z Samsungiem Galaxy Z Flip 5. Świadczyło to o tym, co pisałem w recenzji - Motorola w tym roku rozbiła bank i nie ma absolutnie żadnych kompleksów i powodów do unikania tego typu porównań. Dlatego gdy tylko egzemplarze testowe Samsunga Galaxy Z Flip 5 trafiły do naszej redakcji, to czym prędzej udałem się nad Bałtyk przetestować dwa konkurencyjne modele. Po kilku dniach intensywnych testów wiem już o nich wszystko. Czas się przekonać, który z nich jest lepszy.