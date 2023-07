Oto królowa składanych smartfonów. Motorola razr 40 Ultra - recenzja

Podobnie zresztą jak i cały telefon, ale to właśnie on kradnie całe show. Ma przekątną 3,6 cala - największą z debiutujących w tym roku składanych smartfonów. Dzięki temu obsługa aplikacji na nim jest banalnie prosta i przyjemna. Gdy inni producenci wysyłają w świat informacje prasowe o tym, że właśnie opracowali trzy nowe widżety do pogody, a jeszcze inni, że dzięki Google'owi aplikacje będą działać dobrze, to składana Motorola mówi: potrzymaj mi ekran i patrz. Nie trzeba żadnych magicznych sztuczek - jeżeli w menu przewijanym na zewnętrznym ekranie nie ma aplikacji, z której chcemy korzystać, to udajemy się do ustawień, tam wybieram te dotyczące zewnętrznego ekranu i decydujemy co można na nim odpalić.