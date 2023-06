Mamy połowę 2023 roku, a Motorola ma nowe telefony z klapką. Razr 40 i Razr 40 Ultra już oficjalnie

Pierwszym z nowych modeli jest Razr 40 Ultra inspirowany Motorolą RAZR3. To nowa perełka w ofercie producenta, który chwali się tym, że to najszczuplejsze urządzenie tego typu po złożeniu (15,1 mm). Do tego zawias skonstruowany jest tak, że obie połówki idealnie do siebie pasują. Jego największym wyróżnikiem jest jednak, co ciekawe, wyświetlacz - i to nie ten elastyczny panel główny, tylko ten drugi wyświetlacz, zlokalizowany jest na pleckach. Widać go po złożeniu urządzenia, gdyż umieszczony został obok głównego aparatu. I tak jak sam pomysł na taką lokalizację nowy nie jest, to teraz Motorola podeszła do tej kwestii nieco inaczej niż ostatnio.