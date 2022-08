Gdybym miał za co, kupiłbym go bez wahania. Dwa tygodnie z Samsungiem Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 4 pojechał ze mną na plażę kilkukrotnie i wyszedł z tego zupełnie bez szwanku. Nie wiem, czy gdybym go kupił na własność, to nadal byłbym równie chętny do zabierania go nad morze, ale przez ostatnie dwa tygodnie nie zauważyłem, by pobyt nad Bałtykiem jakkolwiek mu zaszkodził, co... jest bardzo dużą odmianą względem Z Folda 3.