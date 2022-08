Niewielkie zmiany, ogromna różnica. 72 godziny z Galaxy Z Fold 4

Przez trzy generacje składany Samsung znacząco odstawał możliwościami foto od serii Galaxy S. Teraz to już nieaktualne, bowiem Galaxy Z Fold 4 ma identyczny układ aparatów co Samsung Galaxy S22/S22+ i robi równie dobre zdjęcia co one. Ma ten sam, fenomenalny tryb portretowy, rewelacyjną stabilizację wideo i nadspodziewanie użyteczny zoom – kadry uchwycone na powiększeniu do 10x są bardzo wyraźne, a od biedy nawet te 30x można wykorzystać.