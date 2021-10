Wychodząc z psem mam jednak żelazną zasadę, że telefon wyciągam tylko jeśli ktoś do mnie zadzwoni i to tylko w pilnej sprawie, oraz po to, by zrobić zdjęcie. W przeciwieństwie do wielu psiarzy nie wykorzystuję tego spaceru do nadrabiania social mediów ani nawet słuchania muzyki czy podcastów – spacery z psem są dla mnie formą odciążania mózgu od natłoku codziennych spraw, wiec staram się skupiać na nich w 100 proc. Galaxy Z Fold 3 zostaje więc złożony w kieszeni. O tej porze roku nie ma zresztą po co go wyciągać, bo rano jest tak ciemno, że robienie zdjęć mija się z celem.