Oto nowy Samsung Galaxy Z Fold 4. Ten składany smartfon to pokaz mocy

Sporo zmieniło się też w wewnętrznym ekranie. Nadal ma on 7,6" przekątnej, ale dzięki nowym proporcjom mocniej zbliżył się do kwadratu. Zmieniło się też odświeżanie, które teraz wynosi od 1 do 120 Hz, co dotychczas znaliśmy tylko z topowego Galaxy S22 Ultra. Samsung poprawił też jasność, która teraz wynosi 1000 nitów. Ważnym aspektem jest też kamerka do selfie umieszczona pod ekranem. W Galaxy Z Fold 4 odcina się ona od ekranu znacznie mniej niż w poprzedniku. Na jednolitych tłach znika właściwie całkowicie.