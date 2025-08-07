Nowy sposób zbierania Żappsów. Dostaniesz je nie tylko za zakupy

Ładowanie...

Żabka od wielu lat eksperymentuje z grami. Obecnie w aplikacji znajdziemy tzw. strefę gamingu, dzięki której można łatwo nabyć karty prepaid np. do PlayStation, Steama, Google Play. Plany jednak są bardziej ambitne i zakładają, że w aplikacji będą dostępne prawdziwe gry. Takie, dzięki którym nabędziesz punkty do wymiany na hot-dogi i inne produkty w sklepie.

Żabka zaraz wystartuje z grami w aplikacji żappka. Są pierwsze informacje

Do sieci trafiły nowe doniesienia wraz ze zrzutami ekranu z aplikacji ujawniającymi nadchodzące plany twórców aplikacji Żabki. W zakładce usługi (w której obecnie można znaleźć menu żabki czy kupony) pojawi się zupełnie nowa opcja nazwana Profil Gracza. Będzie to sekcja obejmująca autorskie gry.

Obecne informacje nie ujawniają, jakie dokładnie będą to produkcje. Wiemy jednak, że mają polegać na rywalizacji oraz systemie rankingu. Zrzuty ujawniają, że każda gra ma mieć własny tygodniowy ranking, w którym będą uczestniczyć inni użytkownicy aplikacji Żabki. Gry jednak nie będą dostępne dla samej rozgrywki, ale dla możliwości oszczędzania na zakupach.

Zasada jest taka, że najlepsi gracze będą nagradzani. Im wyższe miejsce w rankingu, tym na lepszy bonus można liczyć. Prawdopodobnie twórcy aplikacji będą dostosowywać nagrody w zależności od gry. Na zrzutach ekranu możemy zobaczyć, że w przypadku pierwszego miejsca użytkownik może otrzymać zniżki na kolejne zakupy w Żabce, a za drugie miejsce boost żappsowy (cokolwiek to jest).

System gier w żappce będzie umożliwiał wielokrotne podejście do danej gry i poprawianie swojego wyniku. Poza tygodniowym rankingiem mają być dostępna również codzienne zadania. Takie rozwiązanie ma sens. Grając w gry, będzie można nie tylko pokazać swoje umiejętności, ale też i oszczędzić na zakupach.

Dodanie gier również potencjalnie może przyciągnąć kolejnych użytkowników do aplikacji. Żabka się chwali, że tych obecnie jest ok. 11 mln. Im więcej przydatnych funkcji, tym lepiej - bez zainstalowanej żappki klient straci dodatkowe bonusy wynikające z oprogramowania. Nie wiemy, kiedy nowa funkcja trafi do oprogramowania. Rozwiązanie najwyraźniej obecnie jest w fazie testów i może minąć trochę czasu, zanim zostanie udostępnione dla wszystkich korzystających.

Mam jednak nadzieję, że nie skończy jak wcześniejsze podejście popularnej sieci sklepów do gamingu. Żabu - wirtualny awatar w aplikacji również umożliwiał granie w różne gry (ale w rzeczywistości rozszerzonej). Został jednak zamknięty w ubiegłym roku.

Żappka powoli staje się aplikacją do wszystkiego. Oprogramowanie daje dostęp do wielu różnych usług w jednym miejscu. Kilka lat temu aplikacja służyła głównie do zbierania punktów, dziś wygląda to zupełnie inaczej. Ale to dobrze - my, klienci zyskujemy coraz większe możliwości.

Obrazek główny: aileenchik / Shutterstock

Albert Żurek 07.08.2025 13:07

