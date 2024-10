Sprawdziłem nową aplikację Żabki. Oto jak się prezentuje

Nowa Żappka to zdecydowanie krok w dobrym kierunku. Odświeżony interfejs, prosta nawigacja i łatwy dostęp do najważniejszych funkcji to zmiany, na które czekali chyba wszyscy użytkownicy. Aplikacja jest teraz bardziej intuicyjna i przyjemna w obsłudze. Oczywiście, nowa Żappka to jeszcze nie jest produkt idealny. Brakuje kilku funkcji, ale pomimo tych drobnych braków, nowa wersja aplikacji prezentuje się lepiej niż to, co było wcześniej.