Żabka gasi usługi. Już tak do kasjerów nie powiesz

Żappka Pay w czerwcu obchodzić będzie swoje czwarte urodziny – i jak się okazuje ostatnie. To płatności za pomocą aplikacji, które nie wymagały do działania modułu NFC w smartfonie. Gdy system wchodził w życie sieć ogłaszała, że powstał po to, by „usprawnić i przyspieszyć proces zakupowy przy kasie”. Do opłacenia zakupów wystarczyło pokazać kod wyświetlany na ekranie.