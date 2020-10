Żappka Post to nowość w aplikacji Żabki. Pozwala na śledzenie paczek, które odbierzemy w sklepie

Sieć sklepów Żabka, która świadczy również usługi pocztowe, wprowadziła właśnie nowe usprawnienie z myślą o swoich klientach. Od teraz z poziomu aplikacji Żappka można śledzić paczki dzięki funkcji Żappka Post.

Żabki to małe sklepy osiedlowe, których niedługo może być w naszym kraju nawet więcej niż parafii — obecnie sieć obsługuje już ponad 6500 placówek, a to niewiele mniej niż nieco ponad 10 tys. parafii katolickich na terenie naszego kraju. Nic dziwnego, że firma o takim zasięgu postanowiła kilka lat temu wejść na rynek pocztowy, a w ubiegłym roku obsłużyła 12 mln paczek.

Dzięki tej decyzji Żabki to dziś bardzo wygodne punkty odbioru przesyłek, które w dodatku wspiera Allegro w ramach abonamentu Allegro Smart, ale klientom i tak do tej pory mogło brakować jednej funkcji, czyli wygodnego śledzenia trasy przesyłek w aplikacji mobilnej Żappka. To się na szczęście zmienia, gdyż sieć zapowiedziała właśnie aktualizację swojego programu o kolejny moduł po Żappka Pay.

Żappka Post, czyli śledzenie paczek na smartfonie

Nowa usługa w aplikacji mobilnej sieci sklepów Żabka, która do tej pory służyła do zbierania tzw. żappsów, czyli punktów wymienianych na nagrody, pozwala teraz śledzić przemieszczanie się paczki od nadawcy aż po miejsce docelowe. Aby tego dokonać, należy podać w aplikacji swój numer telefonu.

Od tego momentu aplikacja będzie wysyłała powiadomienia o statusie przesyłki, a do tego Żappka ułatwi odbiór bezpieczny i bezdotykowy odbiór paczek w okolicznym sklepie. Z poziomu programu można wygodnie podejrzeć kod upoważniający do odbioru oczekującej przesyłki bez konieczności grzebania w SMS-ach.

Miłym dodatkiem w aplikacji Żappka, który ułatwi odbiór paczek, jest wbudowana mapka. Co prawda z pewnością wielu klientów tej sieci sklepów trafi do okolicznego sklepu nawet w nocy i to z zamkniętymi oczami, ale dla reszty będzie możliwość wybrania funkcji nawigacji, będzie miłym ułatwieniem.



