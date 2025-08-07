Ładowanie...

Tablety to świetne i wszechstronne urządzenia, które bardzo pomagają w nauce. W przypadku wielu zadań sprawdzają się nawet lepiej od laptopów, a do tego są od nich mniejsze i lżejsze. Nic dziwnego, że rodzice często kupują tego typu urządzenia swoim pociechom, które wybierają się do szkoły.

Z tego tekstu dowiesz się więcej o tabletach:

W sprzedaży jest przy tym masa modeli, które różnią się cenami, parametrami oraz unikalnymi funkcjami; ba, mogą być zainstalowane na nich różne systemy operacyjne. Rok szkolny z kolei już za pasem, więc przygotowaliśmy listę pięciu tabletów z różnych segmentów cenowych, których zakup warto rozważyć.

Jaki tablet kupić dla ucznia w 2025? Lenovo Tab M11

Lenovo Tab M11 (10,95”) - ok. 800 zł

Pierwszym i najtańszym urządzeniem w zestawieniu jest kosztujący ok. 800 zł tablet marki Lenovo. Tab M11 z 10,95-calowym wyświetlaczem LCD IPS odświeżanym w 90 Hz wyposażony został w 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, a do tego ma wbudowany 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G88. Do sprzedaży trafił z systemem Android 13.

Jaki tablet kupić dla ucznia w 2025? Xiaomi Redmi Pad 2

Xiaomi Redmi Pad 2 (11”) - ok. 1000 zł

Drugim z polecanych sprzętów jest Xiaomi Redmi Pad 2 za ok. 1 tys. zł. W tym przypadku podzespoły zamknięte zostały pod 11-calowym ekranem o rozdzielczości 2560 na 1600 odświeżanym w 90 Hz. W specyfikacji technicznej nie zabrakło 8-rdzeniowego procesora MediaTek Helio G100-Ultra, 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej. Fabrycznie zainstalowany jest na nim Android 15.

Jaki tablet kupić dla ucznia w 2025? Huawei MatePad 11.5 2 gen. PaperMatte Edition

Huawei MatePad 11.5” 2. gen. PaperMatte Edition (11,5”) - ok. 1400 zł

Trzecie z polecanych urządzeń to wyceniany na ok. 1,4 tys. zł sprzęt marki Huawei. MatePad 11.5” 2. gen. w wersji PaperMatte Edition wyróżnia się wyświetlaczem pokrytym warstwą eliminującą refleksy świetlne oraz imitującą papier podczas pracy z dołączonym do zestawu rysikiem. Panel typu LCD IPS odświeżany w 120 Hz ma rozdzielczość 2200 na 1440 pikseli, a pod nim kryje się 8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin T80. Do tego mamy tu 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej, a całość działa pod kontrolą systemu HarmonyOS 4.2 bazującego na Androidzie.

Jaki tablet kupić dla ucznia w 2025? Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE (10.9”) - ok. 2000 zł

Trzeci z tabletów to Samsung Galaxy Tab S10 FE. Za ten model płacimy ok. 2 tys. zł. Na froncie znalazł się w nim wyświetlacz typu LCD TFT o rozdzielczości 2304 na 1440 pikseli, który odświeżany jest w 90 Hz. Pozostałe parametry tego urządzenia to 8-rdzeniowy procesor Samsung Exynos 1580, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB przestrzeni na system i dane użytkownika. Zainstalowano na nim system Android 15.

Jaki tablet kupić dla ucznia w 2025? iPad 11 gen

Apple iPad 11. generacji (11”) - ok. 1675 zł

Ostatni sprzęt na liście to tablet marki Apple, który w przeciwieństwie do innych tabletów w tym zestawieniu działa pod kontrolą systemu iPadOS. Urządzenie sprawdzi się idealnie u tych uczniów, którzy korzystają już z iPhone’a lub komputera Mac, ale nie są one konieczne, by cieszyć się z możliwości, jakie daje iPad 10. generacji.

Tablet od firmy z Cupertino wyposażony został w szybki procesor Apple A16, który ma do dyspozycji 6 GB pamięci operacyjnej. Do tego dochodzi 128 GB przestrzeni na system i dane użytkownika, a to wszystko kryje się pod 11-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości 2360 x 1640 pikseli. W obudowie znalazł się też port USB-C.

Piotr Grabiec 07.08.2025 17:10

