REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Sprawdzili teren pod pierwszą polską elektrownię jądrową. 22 km odwiertów

Kamień milowy dla całej inwestycji - tak o przeprowadzonych badaniach mówią osoby odpowiedzialne za pierwszą polską elektrownię jądrową.

Adam Bednarek
polskie elektrownie jadrowe
REKLAMA

Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowały o końcu pierwszego etapu pogłębionych badań geologicznych pod budowę elektrowni jądrowej. Ich celem było "szczegółowe rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich" na wyznaczonej części lądowej lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

Wyniki tego etapu badań są niezbędne, aby zastosować odpowiednie rozwiązania w trakcie projektowania trzech jądrowych bloków energetycznych AP1000 w lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Dane posłużą również do opracowania Raportu Lokalizacyjnego oraz Wstępnego Raportu Bezpieczeństwa, jako dokumentów składanych wraz z wnioskiem o zezwolenie na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej – wyjaśnia spółka PEJ.

REKLAMA

Wykonano odwierty pod planowanymi wyspami jądrowymi i innymi kluczowymi obiektami budowlanymi w centrum planowanego miejsca posadowienia elektrowni. W pracach brało udział ponad 30 zestawów wiertniczych, dzięki czemu udało się przeprowadzić "szeroko zakrojone badania terenowych".

Jak relacjonują Polskie Elektrownie Jądrowe, wykonano m.in. szereg sondowań geotechnicznych (dynamicznych SPT i statycznych CPT) pozwalających określić właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów, a także badania powierzchniowe, geofizyczne, hydrogeologiczne oraz szereg badań laboratoryjnych na próbach gruntu.

- Za nami etap, będący wstępem do dużo bardziej zaawansowanych prac, które rozpoczną kolejną fazę naszego projektu na Pomorzu, w tym dalszych prac geologicznych zaplanowanych na większym obszarze inwestycji. Wynik przeprowadzonych już analiz geologicznych, a także sama ich organizacja były bardzo ważnym momentem zarówno dla Bechtela, jak i spółki PEJ. Dzięki nim dobrane zostaną odpowiednie rozwiązania inżynieryjne, aby elektrownia mogła bezpiecznie działać. Ten egzamin zdaliśmy, czekają nas kolejne, do których już dziś z pełną odpowiedzialnością się przygotowujemy – komentuje Piotr Piela, Wiceprezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

Ważny kamień milowy dla całej inwestycji

Tak badania opisuje Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska. Jak tłumaczy, udało się pozyskać kluczową wiedzę o podłożu i warunkach gruntowych w miejscu planowanej budowy, co pomoże zaprojektować m.in. fundamenty pod wyspę nuklearną.

- Teraz przed nami kolejne etapy badań geologicznych, których wyniki posłużą do projektowania infrastruktury pomocniczej, takiej jak rurociągi czy obiekty administracyjne – zapowiada Hołda.

Łączna długość wykonanych odwiertów wyniosła ok. 22 km, z czego najgłębsze miały przeszło 200 m. W sumie pobrano ponad 10 tys. próbek i przeprowadzono ponad 7 tys. testów laboratoryjnych. Materiały trafiły do akredytowanych laboratoriów z Pomorza, Warszawy, Górnego Śląska, Stanów Zjednoczonych, Belgii i Niemiec.

W ramach prac hydrogeologicznych wykonano też 122 otwory hydrogeologiczne, z których dane posłużą do stworzenia modelu hydrogeologicznego terenu, projektu wykopów i ich odwodnienia, a także analizy składu chemicznego wód podziemnych. Dominujące elementy w gruncie pod przyszłą elektrownią to gliny i piaski. Do głębokości rozpoznania wierceniami Geo1 nie stwierdzono występowania litych skał (co zdarza się często przy inwestycjach w innych krajach, np. w USA czy Skandynawii). W trakcie prac zespoły napotkały w otworach jedynie sporej wielkości głazy, lokalne strefy siarkowodoru powstającego w wyniku rozkładu płytko zalegających warstw torfu oraz warstwę wodonośną artezyjską - podsumowuje badania spółka PEJ.

REKLAMA

Najważniejszy wniosek? "Zastane warunki wskazują na obecność odpowiedniego podłoża do posadowienia elektrowni jądrowej" – informuje PEJ.  Wykonawca musi jedynie pamiętać o dobraniu "właściwych rozwiązań technologicznych".

Co dalej? Drugi etap badań dotyczyć będzie infrastruktury pozostałej, czyli m.in. części konwencjonalnej, dróg wewnętrznych i obiektów administracyjnych. Ich rozpoczęcie planowane jest na 2026 r., bowiem najpierw trzeba uzyskać zgody administracyjne. Badania prowadzone będą na większym obszarze, a ich zakres będzie istotny dla rozpoczęcia prac przygotowawczych pod budowę elektrowni jądrowej w gminie Choczewo – zapowiada spółka.

REKLAMA
Adam Bednarek
07.08.2025 09:01
Tagi:
Najnowsze
10:02
Kosmici czy kometa? Zagadkowy obiekt pędzi w stronę Słońca
Aktualizacja: 2025-08-07T10:02:06+02:00
9:49
Złożył i rozłożył Z Folda 7 200 tys. razy. Co się stało potem?
Aktualizacja: 2025-08-07T09:49:51+02:00
9:01
Sprawdzili teren pod pierwszą polską elektrownię jądrową. 22 km odwiertów
Aktualizacja: 2025-08-07T09:01:29+02:00
8:25
Samsung po cichu wypuścił nowe słuchawki. Znamy cenę Galaxy Buds3 FE
Aktualizacja: 2025-08-07T08:25:31+02:00
7:59
Ważna zmiana w lubianych przez Polaków smartfonach. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-08-07T07:59:39+02:00
7:36
Szef Apple'a na kolanach u Trumpa. Było złoto, wazelina i dolary
Aktualizacja: 2025-08-07T07:36:11+02:00
7:00
Umieszczą reaktor jądrowy na Księżycu. Ruszył szalony wyścig po kosmiczne skarby
Aktualizacja: 2025-08-07T07:00:00+02:00
6:22
Spektakularne zderzenie galaktyk. Zdjęcie pokazuje kosmiczną katastrofę
Aktualizacja: 2025-08-07T06:22:00+02:00
6:16
Ryby w Odrze masowo padają. Użyją technologii, by je ratować
Aktualizacja: 2025-08-07T06:16:00+02:00
6:14
Ziemia przyspiesza i nikt nie wie dlaczego. Możemy mieć przez to problem z GPS
Aktualizacja: 2025-08-07T06:14:00+02:00
6:11
Dziś trudno nawet wyjść ze sklepu. Zakupy w 2025 r. to jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-08-07T06:11:00+02:00
6:00
Programowanie nie umiera. Eksperci mówią, jakie kompetencje będą potrzebne
Aktualizacja: 2025-08-07T06:00:00+02:00
21:13
Nowa funkcja w laptopach Apple'a. Ucieszą się podróżujący
Aktualizacja: 2025-08-06T21:13:07+02:00
20:05
Wiemy, kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy S25 FE. Jest data
Aktualizacja: 2025-08-06T20:05:47+02:00
19:38
Instagram stał się narzędziem do szpiegowania znajomych. Nowa funkcja
Aktualizacja: 2025-08-06T19:38:49+02:00
19:00
Koszulką naładujesz zegarek i słuchawki. Polacy wpadli na genialny pomysł
Aktualizacja: 2025-08-06T19:00:22+02:00
18:20
Telefon wygląda jak milion dolarów. To jeszcze elektronika czy już biżuteria?
Aktualizacja: 2025-08-06T18:20:32+02:00
17:43
Chcą wyłączyć satelity, bo dostarczają niewygodnych informacji. Co za obłęd
Aktualizacja: 2025-08-06T17:43:16+02:00
16:42
Chodziła po mieście z terminalem w ręku. Wyjątkowo bezczelny pomysł na kradzież
Aktualizacja: 2025-08-06T16:42:36+02:00
16:37
iOS zdradził funkcje nowego Apple Watcha. Jedna będzie hitem
Aktualizacja: 2025-08-06T16:37:13+02:00
16:00
Apple włoży ekran z iPada do iPhone'a. Skorzystasz na tym
Aktualizacja: 2025-08-06T16:00:11+02:00
15:45
Fałszywy listonosz zostawia awizo w telefonie. Poczta Polska ostrzega
Aktualizacja: 2025-08-06T15:45:57+02:00
15:39
AMD ma odpowiedź na GeForce RTX 5060. Mówią, że jest świetna
Aktualizacja: 2025-08-06T15:39:21+02:00
14:51
Schneider OffGrid - energia dla cyfrowych nomadów, twórców i tych szukających oddechu
Aktualizacja: 2025-08-06T14:51:20+02:00
14:30
Tych funkcji nie miał wcześniej żaden zegarek Garmin. Biegacze będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T14:30:44+02:00
14:04
To koniec dla tych smartfonów Samsunga. Aktualizacji już nie dostaniesz
Aktualizacja: 2025-08-06T14:04:55+02:00
13:07
Carrefour przygotuje cię na blackout i wojnę. Otworzył specjalny dział
Aktualizacja: 2025-08-06T13:07:01+02:00
12:41
Microsoft zrobił klapki, które wyglądają jak pulpit z 2001 roku. Kolejka już się ustawia
Aktualizacja: 2025-08-06T12:41:05+02:00
12:08
Komputer czy tablet dla ucznia i studenta - który sprzęt wybrać?
Aktualizacja: 2025-08-06T12:08:45+02:00
12:04
Kraków pyta o fajerwerki. Trzymam kciuki, żeby udało się je pożegnać
Aktualizacja: 2025-08-06T12:04:08+02:00
11:31
"Tej tragedii można było zapobiec". Raport o Titanie szokuje
Aktualizacja: 2025-08-06T11:31:25+02:00
11:02
Nowy chiński niewidzialny myśliwiec. Tajemnicze zdjęcie budzi wiele pytań
Aktualizacja: 2025-08-06T11:02:34+02:00
10:05
Radość Brzoski to moje piekło. Automaty paczkowe zepsuły mój świat
Aktualizacja: 2025-08-06T10:05:23+02:00
9:07
Darmowe zakupy w Żabce co tydzień? Ta promocja to czyste złoto - oto jak odebrać
Aktualizacja: 2025-08-06T09:07:15+02:00
9:00
"Wyrzuć plastik, włącz myślenie". Mobile Vikings chce końca ery plastiku w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-06T09:00:41+02:00
8:35
Premier ma władzę, ale to ChatGPT wydaje opinie. Obywatele są wściekli
Aktualizacja: 2025-08-06T08:35:04+02:00
8:14
Google nauczył się opowiadać bajki dzieciom. Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-08-06T08:14:00+02:00
7:39
Jak odblokować komputer nie znając hasła? Nie panikuj, jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-06T07:39:31+02:00
7:00
Po co kupować dwa odkurzacze, jak można mieć jeden. Dreame R20 Ultra AquaCycle - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-06T07:00:00+02:00
6:34
Rosja mogła testować nową broń jądrową. USA podrywa "niuchacza"
Aktualizacja: 2025-08-06T06:34:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA