Ważna zmiana w lubianych przez Polaków smartfonach. Może ci się nie spodobać

Powszechnie wiadomo, że producenci smartfonów z Androidem dość często inspirują się iPhone’ami. Wykorzystują rozwiązania znane ze smartfonów Apple’a - niezależnie czy mówimy o systemie, czy sprzęcie oraz wyglądzie. OnePlus w ostatnich czasach zrezygnował z fizycznego suwaka Alert Slider na rzecz przycisku Plus Key, który wygląda jak wyciągnięty guzik czynności z iPhone’ów 16. Nadchodzący najlepszy OnePlus może być bardziej iPhone’owy niż wcześniej.

OnePlus 15 z małą rewolucją w wyglądzie. Będzie inaczej niż wcześniej

Nadchodzący OnePlus 15 będzie bezpośrednim następcą tegorocznego udanego OnePlusa 13. Nazwa i pominięcie numeru 14 może trochę mylić, ale jest to standardowe zagranie w przypadku producentów z Chin. Otóż Chińczycy uważają, że cyfra cztery jest pechowa.

Zmiana w nazwie to jednak dopiero początek nowości. Według zaufanego informatora z Państwa Środka nowy model porzuci dotychczasowe wzornictwo. Wcześniejsze generacje smartfonów OnePlusa (10, 11, 12, 13) były wyposażane w ogromne wyspy na aparaty, nierzadko zachodzące na korpus. Tymczasem OnePlus 15 zmieni podejście do wyglądu i zaoferuje mniejszą wysepkę na aparaty przypominająca iPhone’y.

Ma mieć kształt kwadratu i obejmować trzy obiektywy - dwa w jednej kolumnie i trzeci tuż obok, które razem tworzą kształt trójkąta. Takie rozwiązanie Apple stosuje począwszy od iPhone’a 11 Pro wydanego w 2019 r.

Jest to jedno z najlepszych ustawień aparatów ze względu na przełączenie się między poszczególnymi obiektywami: głównym, szerokim oraz telezoomem. Informator sugeruje, że teleobiektyw w nowym OnePlusie 15 ma być zaskakująco mały, choć będzie to jednostka peryskopowa (czyli z matrycą ustawioną pod kątem).

Rozwiązanie powinno przypominać to, co zobaczyliśmy w nowym OnePlusie 13s, który niestety nie został wprowadzony do Polski. Dotychczasowy wygląd stosowany przez producenta był unikatowy, natomiast w nadchodzącym roku z premierą modelu oznaczonego liczbą 15 może się to całkowicie zmienić. Informator również sugeruje, że firma ma zrezygnować ze współpracy z firmą Hasselblad, która dostrajała smartfony OnePlusa począwszy od modelu 9 z 2021 r.

OnePlus 15 będzie też po prostu bardzo dobrym smartfonem

Co jeszcze wiemy o urządzeniu? Całkiem sporo. Jesteśmy pewni, że w środku smartfonu znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite 2. generacji - to przecież wyróżnik sztandarowych smartfonów z Androidem. OnePlus 15 powinien zaoferować także większy niż u poprzedników, 7-calowy wyświetlacz pracujący w rozdzielczości 1,5K. Dodam, że obecny OnePlus 13 został wyposażony w 6,82-calowy panel. Ekrany 7" niegdyś były wyróżnikiem tabletów, a dziś trafiają do smartfonów.

Najlepszemu smartfonowi OnePlusa na 2026 r. nie zabraknie także potrójnego zestawu aparatów z czujnikami 50 Mpix, dużego akumulatora 7000 mAh (zamiast 6000 mAh w OnePlusie 13) oraz wsparcia ładowania o mocy 100 W przewodowo. To jednak dopiero pierwsze szczegóły, na temat telefonu. Smartfon zapowiada się kapitalnie. Zresztą tak jak każda generacja sztandarowych propozycji OnePlusa.

Albert Żurek 07.08.2025 07:59

