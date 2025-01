OnePlus 13 to najlepszy smartfon dla posiadaczy iPhone'a. I prawdziwy killer - recenzja

Na szczęście, OnePlus przygotował specjalną promocję na start sprzedaży. Każdy, kto zakupi OnePlusa 13 w okresie od 7 do 21 stycznia 2025 r., otrzyma w prezencie smartwatch OnePlus Watch 2R. To całkiem fajny dodatek, który może zachęcić do zakupu. Dodatkowo w okresie od 7 stycznia do 4 lutego 2025 r. można otrzymać zwrot gotówki za zakup OnePlusa 13: 400 zł za wersję 16GB/512GB i 200 zł za wersję 12GB/256GB. To oznacza, że cena telefonu spada do odpowiednio 4899 zł i 4599 zł. Warto zauważyć, że promocje się łączą, więc można otrzymać zarówno smartwatch, jak i zwrot gotówki. To pokaźny plus, bo dzięki temu OnePlus 13 staje się jeszcze bardziej opłacalnym zakupem.