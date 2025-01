Za drogo, ale nadal dobrze. OnePlus 13R to ulepszona wersja 12R z nutą niedosytu - recenzja

Na szczęście OnePlus przygotował specjalną promocję na start sprzedaży. Każdy, kto zakupi OnePlusa 13R w okresie od 7 do 21 stycznia 2025 r., otrzyma w prezencie smartwatch OnePlus Watch 2R. Co więcej, w okresie od 7 stycznia do 4 lutego 2025 roku można otrzymać zwrot 200 zł za zakup OnePlusa 13R. To oznacza, że cena telefonu spada do 3499 zł, co jest już bardziej atrakcyjną propozycją. Warto zauważyć, że promocje się łączą, więc można otrzymać zarówno smartwatch, jak i zwrot gotówki.